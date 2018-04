PP dice que los vascos tienen "mucho que perder" si no hay presupuestos y pide que su "interés no lo marque Puigdemont"

El diputado del PP en el Congreso Leopoldo Barreda ha advertido de que los ciudadanos vascos tienen "mucho que perder" si no se aprueban los presupuestos generales del Estado de 2018 y, por ello, ha afirmado que "no puede ser que el interés general de la sociedad vasca lo marque Puigdemont o el calendario de investidura del Parlamento de Cataluña".

Barreda ha analizado este lunes el impacto del proyecto de presupuestos generales del Estado en Bizkaia junto al portavoz del PP en Bizkaia, Eduardo Andrade, en una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha pedido que "todos sean capaces de anteponer el interés de las personas".

En este sentido, ha asegurado que "se está hablando de cosas muy serias" porque las cuentas presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy representan "una devolución muy importante de los esfuerzos" que han realizado durante la crisis los ciudadanos, también los vascos.

Por ello, ha apelado a "la responsabilidad política y la coherencia" y también a "pensar en el interés de los ciudadanos vascos", y no en "intereses políticos partidistas o en postureos políticos", a la hora de fijar la postura ante el proyecto de presupuestos.

"Si se quieren mejorar, que se mejoren, que se hagan propuestas, pero lo que no puede ser es que el interés general de la sociedad vasca lo marque el señor Puigdemont o el calendario de investidura del Parlamento de Cataluña", ha señalado en referencia al rechazo del PNV a apoyar los presupuestos generales mientras esté vigente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

De este modo, Leopoldo Barreda ha remarcado que "ahí no nos jugamos nada los vascos" y, en cambio, "tenemos mucho que perder si son rechazados".

En este sentido, ha señalado que poder aprobar las cuentas de 2018 en el Estado "tiene efectos positivos y tangibles" sobre las familias y pensionistas vascos y no aprobarlos supondría "efectos de paralización" que recaen "sobre todos", también sobre la sociedad vasca.

El diputado del PP por Bizkaia ha destacado que el proyecto de presupuestos para 2018 contempla inversiones por valor de cerca de 200 millones de euros en este territorio histórico, lo que representa un incremento del 7%.

En concreto, ha remarcado que la 'Y Vasca' tiene una previsión de inversión en Bizkaia de 113 millones y el total en el área de ferrocarriles se eleva a 131 millones, con "un esfuerzo importante" en otras líneas y un "impulso importante" en la supresión de pasos a nivel.

Asimismo, ha recordado que el aeropuerto de Bilbao suma, en el proyecto de cuentas, una inversión de 18 millones (con un aumento del 73%) y el puerto de Bilbao contará con una inversión cercana a los 50 millones de euros.

El diputado del PP ha apuntado, por otro lado, la incidencia "muy importante" que tendría la aprobación de las cuentas en el colectivo de pensionistas de Bizkaia que podría beneficiarse de las subidas contempladas para las pensiones más bajas, el incremento de la base reguladora para las pensiones de viudedad, o el aumento de las mujeres que perciben el complemento por maternidad.

Barreda ha indicado que el proyecto de presupuestos tiene como objetivo "consolidar la recuperación" y que "todos dejemos atrás la crisis". "El interés de los vascos está en los presupuestos de 2018, que apuesta por las personas y por devolver los esfuerzos realizados a las personas. No está en Cataluña ni en otros lugares, está en un presupuesto de 2018 aprobado, vigente y que permita poner en vigor las medidas", ha insistido.

De este modo, ha advertido de que "votar no a este presupuesto no es votar no a Rajoy, es votar no al incremento de pensiones, a la subida de sueldos a los funcionarios, a las rebajas de impuestos, a las ayudas a las familias". "Porque tiene esas consecuencias concretas, que no se puedan aplicar en 2018", ha manifestado.

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS EN LAS JUNTAS

Por otro lado, ha advertido de que "compromisos como la reducción de impuestos requieren la voluntad política de las Juntas Generales de seguir explorando vías".

Tras recordar el último acuerdo entre PNV, PSE y PP para realizar diversas modificaciones fiscales, ha afirmado que "nuestra apuesta es seguir revisando impuestos, especialmente el IRPF, para mantener la senda de ayudas a las familias, de exenciones a los pensionistas, yendo por delante, si se quiere, de la sociedad española. Tenemos competencia para hacerlo", ha apuntado.

Según ha indicado, "no hay ninguna posibilidad de que esas medidas lleguen aquí si no es con un acuerdo que tenga mayoría" y, por ello, "queremos abrir ese debate, pensando en los ciudadanos, no es un problema de medallas".

COMPETENCIAS

Leopoldo Barreda también ha aludido a la posibilidad de negociar las transferencias del régimen económico de la Seguridad Social y en materia de prisiones, que reclama el Gobierno Vasco, y ha precisado que "no es posible implicar este tipo de cuestiones" con la negociación presupuestaria.

No obstante, ha señalado que existe "disposición a negociar y hablar" las transferencias pendientes por parte del Ejecutivo siempre "dentro de la Constitución". "La cuestión es si los planteamientos son acordes a las previsiones constitucionales y estatutarias o no. Esos son los límites", ha reiterado en relación al mantenimiento de la Caja Única de la Seguridad Social.