PP pide la devolución de los presupuestos vascos entre reproches al acuerdo soberanista de PNV y EH Bildu

El PP ha reclamado este martes la devolución del proyecto de presupuestos de Euskadi para 2019, en una intervención en el Parlamento en la que los 'populares' han denunciado que las cuentas constituyen el fruto de un "escenario" político en el que el PNV y EH Bildu han acordado "liquidar" la Constitución con su acuerdo para una posible reforma del sistema de autogobierno de Euskadi.

La enmienda de totalidad del Partido Popular a las cuentas elaboradas por el Ejecutivo autonómico (PNV-PSE) ha sido defendida por Antón Damborenea, quien ha dedicado buena parte de su intervención en el pleno del Parlamento autonómico a censurar la actitud de la formación 'jeltzale' en materia de autogobierno.

Damborenea ha subrayado que el "escenario" actual, en el que la aprobación definitiva de las cuentas sigue sin estar garantizada, ha sido "buscado" por el PNV, al que ha acusado de pactar con EH Bildu "las bases para la independencia" de Euskadi.

"El acuerdo con Bildu para liquidar la Constitución y el Estatuto afecta a todo", ha afirmado, para argumentar el rechazo de su grupo a negociar un acuerdo presupuestario con el Gobierno si antes no se rompía el acuerdo entre el PNV y la coalición soberanista en materia de autogobierno.

El representante del PP ha advertido de que "en Cataluña empezaron así, con pactos al margen de la Constitución y el Estatuto", y ha afirmado que "lo mejor que le puede pasar a este país" es que el PNV "rompa" sus acuerdos con EH Bildu. Damborenea ha acusado a los 'jeltzales' de "blanquear" a la formación soberanista, pese a que, según ha dicho, esta "sigue legitimando el terrorismo".

En el ámbito estrictamente presupuestario, ha denunciado que el proyecto elaborado por el gabinete de Iñigo Urkullu "perjudica a las clases medias". Además, ha cuestionado la "credibilidad" de los compromisos presupuestarios del Ejecutivo, dado que, según ha dicho, muchas de las medidas acordadas con el PP en los dos últimos años "no se han cumplido".

Damborenea también ha ironizado sobre la negociación presupuestaria entre el Ejecutivo autonómico y EH Bildu, y ha afirmado que espera que ambas partes no estén representando un "teatrillo" o un "paripé".

"DEJE DE LAMERSE LAS HERIDAS"

En el turno de respuesta, la parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha dicho al PP que "tiene que empezar a superar el duelo político y dejar de lamerse las heridas de lo que ha pasado en Madrid", porque la enmienda de totalidad "solo se justifica en ese contexto". "Apenas tiene razones de carácter presupuestario para justificar la enmienda de totalidad", ha insistido.

Asimismo, ha advertido al PP que no les van a "permitir ningún veto" porque "todos los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara somos parte del sistema y estamos perfectamente legitimados para poder llegar a acuerdos". "Señor Alonso, no lleve a su grupo a no poder aprobar este presupuesto; porque es infinitamente mejor que el del año pasado. Tómense un tiempo. Nos queda un día y unas horas; la sociedad vasca se merece que esto se lleve adelante", ha pedido al presidente de los 'populares' vascos.

"SALDAR CUENTAS"

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha dicho que la enmienda de totalidad no tiene que ver con los presupuestos de 2019, sino con "saldar cuentas por otros asuntos de acuerdos y traiciones, según el PP, entre partidos políticos, ocurridos entre mayo y junio de 2018".

Corcuera cree que la petición de devolución "tiene que ver más con un ejercicio de la política de trazo grueso", que con el contenido de las cuentas; y ha subrayado que la "excusa" del PP citando el acuerdo sobre las bases de autogobierno acordadas entre PNV y EH Bildu es "vana", porque "en el proyecto no existe un solo euro que avale el argumentario del PP". Además, ha asegurado que "no habrá proyectos que se salgan del marco jurídico en un gobierno en el que estemos el PSE".