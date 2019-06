El PP presenta este martes la moción de censura en el Ayuntamiento de Huesca

El acuerdo entre el PP y Cs, con el apoyo del Vox, iba a posibilitar la investidura de Alós, pero un voto en blanco otorgó la Alcaldía de Huesca al socialista Luis Felipe, al ser la lista más votada en las elecciones municipales del 26 mayo.

Nadie ha reconocido la autoría del voto en blanco, aunque PP y Vox creen que fue Ciudadanos, algo que el concejal de la formación naranja, José Luis Cadena, ha negado reiteradamente. En este contexto, Alós ha dicho que si Ciudadanos mantiene que no fueron ellos los que votaron en blanco no tendrán ningún problema en firmar la moción de censura.

En una rueda de prensa este lunes, la concejal del PP ha evidenciado que la moción debe ser firmada por trece concejales del Ayuntamiento, ya que debe contar con mayoría absoluta para que pueda tener validez y ser debatida y votada. Ha detallado que Vox ya ha mostrado su disposición a suscribirla.

"Si el pacto al que se llegó no se ratifica será porque algunos de los concejales que tendrían que firmar y votar esta moción de censura no lo hacen y deberán ser ellos los que lo expliquen". Alós ha apuntado que aunque el voto en el pleno de investidura es secreto los concejales no lo emiten en su nombre sino en el de los votantes a los que representa.

"La moción de censura es un mecanismo que nos permite la ley, que creo que aclararía y dejaría limpio el nombre del Ayuntamiento de Huesca y eliminaría todo tipo de sospechas de lo que pudo pasar el pasado sábado, y para nosotros es una prioridad".

PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES

Ana Alós también se ha referido a la publicación realizada por el candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, en las redes sociales donde ha acusado a la líder popular de "mentir" por negar que el PP ofreciera a Ciudadanos la Alcaldía de Huesca.

Al respecto, ha aclarado que es algo que nunca ha dicho, que puede ser que eso estuviese encima de la mesa en un pacto nacional, pero que ella lo que ha comentado es que el PP de Huesca no se planteó votar la candidatura de José Luis Cadena.

Cadena también ha subrayado que se reserva el derecho a emprender acciones legales ante cualquier tipo de injuria o calumnia contra él o sus compañeros, pero Ana Alós ha defendido que los concejales del PP sólo están intentando defender su "honorabilidad", ya que al decir que no han sido ninguno de ellos están cuestionando lo que han hecho el resto.