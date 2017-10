El PP pregunta a Pedro Sánchez qué medida distinta del artículo 155 se puede aplicar en Cataluña

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado este martes que le gustaría que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le dijera qué medidas se pueden adoptar en Cataluña que no sean el artículo 155 de la Constitución y ha acusado a ERC y la CUP de esperar que "haya muertos" durante las protestas secesionistas para poder imponer su "delirante proyecto nacionalista con 'z'".

Preguntado por las relaciones del PP con el PSOE y Ciudadanos tras los últimos acontecimientos, ha explicado que no sabe qué quiere el líder socialista pero le gustaría saberlo: "No sé que es lo que quiere Sánchez que negociemos, me gustaría que me dijera cómo", ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

"También me gustaría que me dijera cuáles son las medidas que se pueden tomar distintas al (artículo) 155", ha dicho y ha añadido que lo quiere así "porque lo ha dicho el señor Ábalos".

Asimismo se ha pronunciado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, que ha llamado al resto de formaciones políticas y más concretamente al PSOE y Ciudadanos, a "hablar" sobre la aplicación de este instrumento, y ha hecho hincapié en que mantiene la misma postura: "Yo he dicho que era un error demonizarlo como si se demoniza cualquiera", ha recalcado.

"Tenemos que hablar, hablemos del 155", ha pedido, mientras afeaba a "dos partidos" haber estado en contra de su aplicación "durante un mes". "Lo que tenemos que hacer es responder a este nacionalismo y este populismo", ha enfatizado Casado.

ACTUACIÓN POLICIAL "MUY PROPORCIONADA"

Por otro lado, Hernando ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante la jornada del pasado domingo 1 de octubre, definiéndola como "muy proporcionada": "La policía ha actuado adecuadamente", ha asegurado.

Respecto a las numerosas protestas que acaecieron el domingo en distintos puntos de Cataluña y que se saldaron con numerosos heridos --893 según la Generalitat, además de los 431 policías y guardias civiles, según Interior--, Hernando ha opinado que, a su juicio, "ERC, la CUP y alguna otra formación" estarían "deseando" que terminaran con "muertos".

"Entiendo que sea el caldo de cultivo que le vaya bien a Podemos, que ha hecho de la crisis su 'late motiv' para tener hoy 71 diputados, --ha ironizado-- pero me parece un mal camino". De esta forma se ha referido al proyecto de los líderes catalanes, presidente y vicepresidente de la Generaltat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

"PUIGDEMONT ESTÁ CAPACITADO PARA LIDERAR UNA TURBA"

De ellos ha asegurado también que están buscando "cualquier fórmula, una excusa" que les permita retrasar lo que, para Hernando, es la única salida, unas elecciones autonómicas: "Si es demócrata (Puigdemont), si realmente cree que ha ganado, que haga como en el año 2012, convocar elecciones", ha apuntado, recordando que en esos comicios dicha formación se presentó con 66 diputados y terminó con 50.

En este sentido, ha señalado que el presidente de la Generalitat "no tiene capacidad para liderar Cataluña" aunque sí cree que esté capacitado para liderar "una turba": "Puede liderar una pandilla de violentos, eso sí lo ha demostrado", ha criticado.

Así, le ha afeado que se haya escondido "cobardemente detrás de una turba de gente" y que esté "utilizando a la población como un auténtico escudo humano", todo ello para "no hacer frente a sus responsabilidades".