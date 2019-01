PP exige a taxistas que cesen la "violencia" y la "politización" y Cs les pide que "no secuestren" a los madrileños

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, con motivo del noveno día consecutivo de huelga de este sector, el portavoz del PP en la Cámara regional, Enrique Ossorio, ha criticado que el Gobierno de España está desaparecido, ya que "cuando llega un problema dice no es mío es de las comunidades y de los ayuntamientos". "No he visto más cara dura que la del Gobierno de España", le ha espetado.

A su juicio, "hay que pensar en los ciudadanos y que el taxi funcione con las máximas garantías y facilidades y las VTC cumplan las leyes, pero que coexitan dos modelos para los ciudadanos imprescindibles".

"Aquí no el culpable es quien inventó Internet o el teléfono móvil o los ordenadores. Si no hubiera Internet o no hubiera móviles no tendríamos ningún problema", ha ironizado Ossorio. A nivel nacional el PP plantea "liberalizar todas las normas excesivas y crear un fondo que pudiera compensar al valor de las licencias del taxi".

En este punto, el portavoz 'popular' en el Parlamento madrileño ha exigido al colectivo del taxi que "cese de inmediato la violencia, la huelga y la politización de este asunto", porque "no se puede secuestrar a los principales usuarios del taxi". "Ya no hay monopolio y un sector no puede secuestrar a la ciudadanía en sus reivindicaciones; deben pensar en los ciudadanos porque las nuevas tecnologías no se van a echar atrás", ha lanzado.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha insistido en que la "lógica" hubiera sido plantear esta conflicto a nivel nacional, porque "no tiene sentido que cada comunidad y cada municipio tenga una regulación". "Esto es problema de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez que no tiene tanta prisa por gobernar y sí para ir en su Falcon", ha criticado

Al igual que Ossorio, ha reconocido que los taxistas tienen derecho a manifestarse pero que "no secuestren la ciudad porque los madrileños no tienen la culpa" y ha vuelto a abogar por una "mesa de diálogo en la que se sienten taxi, VTCs, Gobierno regional y Ayuntamiento de Madrid"

"IRRESPONSABILIDAD DE GARRIDO", DICE PODEMOS

Por su parte, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha tildado de "irresponsabilidad" por parte de el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, de asumir "tarde" las competencias y "los deberes" del taxi "echando los balones fuera".

"Queremos que el Gobierno de Garrido haga propuestas que puedan suponer el comienzo del diálogo del sector del taxi y ponerse a hacer algo y dejar de desviar la responsabilidad y poner la pelota en el tejado de otros. Hemos llegado a una situación insostenible y hay que compatibilizar los intereses", ha sostenido.

Por último, la portavoz adjunta socialista en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, ha explicado a Garrido y a Aguado que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad recoge en su artículo 26.1.6 que "la competencia en transporte terrestre que discurra en el territorio de la Comunidad corresponde a la Comunidad de Madrid".

"Parece que no lo conocen y es el señor Garrido quien tiene la obligación de sentarse con los sectores afectados y llegar a acuerdos para que el conflicto acabe. El mayor de los problemas es la incapacidad del PP para sentarse con taxi y VTCs y buscar una solución que satisfaga a la mayoría de las posibilidades del sector", ha criticado.