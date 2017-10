El PP ve "peripatético" la marcha de Puigdemont a Bruselas y le pide que deje de hacer el "botarate"

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha tachado este martes de "peripatética" la marcha a Bruselas del expresidente catalán Carles Puigdemont y varios de sus consejeros y les ha pedido que dejen de hacer el "botarate". "En política se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer es el ridículo", ha sentenciado, parafraseando al expresident Josep Tarradellas.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha censurado que Puigdemont haya conseguido "arrastrar" el tema catalán a la comunidad internacional, tras su viaje a la capital europea, pese a que no haber encontrado en ésta "ningún" apoyo salvo el de "algunos radicales extremistas de Europa y del mundo", como el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El dirigente 'popular' considera que los movimientos del ya expresident no sólo son fruto de una "ópera bufa", sino que resultan "peripatéticos", por lo que ha pedido al antiguo Govern de la Generalitat que dejen de hacer el "botarate".

CELEBRA QUE NO VAYA A HUIR DE LA JUSTICIA

En este punto, Hernando ha reclamado a quienes han conducido a Cataluña "a la confrontación, al odio, al fanatismo y la disgregación, que paren ya", que reconozcan sus "derrotas" y que concurran a las elecciones autonómicas, que no plebiscitarias, del próximo 21 de diciembre, unos comicios, ha dicho, que se celebrarán en "libertad" y "urnas de verdad", no con "cajas de ropa sucia".

Pero, además, les ha pedido que "respeten" el orden constitucional y jurídico acudiendo a dar respuesta de sus responsabilidades ante la justicia por las "violaciones" de la ley de los últimos tiempos y por el "golpe" a la democracia en Cataluña que vertebró con el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, con el apoyo de sus "amigos" de Podemos.

En este punto, y tras escuchar que el expresident no va a huir de la Justicia, Hernando ha admitido que se alegra de que así sea, sobre todo porque hasta ahora no ha actuado "con mucha valentía", como lo demuestra el hecho de que cerrase el Parlament, que no quisiera debatir con nadie y que llevara a sus diputados a votar en secreto, como si fueran los "héroes de silencio", una declaración de independencia de Cataluña.

"Si tiene un rayo de dignidad y quiere respetar el ordenamiento jurídico y comparecer ante los tribunales, me parece estupendo", ha insistido el diputado 'popular', máxime después de que en los últimos tiempos ha estado "culebreando" para eludir sus responsabilidades.

LOS "DISPARATES" CONDUCEN AL 155

Preguntado sobre la petición que ha hecho desde Bruselas de que se respeten los resultados del 21-D si vuelve a haber una mayoría secesionista, Hernando ha respondido que quien no lo ha hecho es Puigdemont, a quien ha recordado que en los últimos comicios el soberanismo aglutinó el 47 por ciento de los votos.

"Con 70 votos han querido imponer a 47 millones de españoles y a 500 millones de europeos un modelo de Estado a su imagen, semejanza y conveniencia --ha manifestado--. Esto es un disparate, y los disparates a lo que conducen es al 155".

Por último, y sobre el deseo de Puigdemont de permanecer en Bruselas por no tener garantizada su seguridad en España, Hernando le ha replicado que "no se preocupe" que los Mossos d'Esquadra están para protegerle y, si no, la Guardia Civil y la Policía Nacional se encargarán de su seguridad, como la de cualquier otro ciudadano.