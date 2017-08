PP cree que "el paraguas nacional garantiza el cobro de pensiones" en Euskadi y "trocear la 'caja única' es una amenaza"

El diputado del PP por Vizcaya, Leopoldo Barreda, ha asegurado que "el paraguas nacional garantiza el cobro de pensiones" en Euskadi y ha advertido de que "trocear la 'caja única' es una amenaza" para los pensionistas vascos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Barreda ha manifestado que todo el mundo sabe que la gestión de la Seguridad Social sin la cobertura del Estado sería "inviable". "Lo sabemos nosotros, lo sabe el Gobierno vasco, lo saben los pensionistas vascos. Lo que les preocupa a los pensionistas es seguir cobrando sus pensiones", ha indicado.

Por ello, ha explicado que "cualquier planteamiento que suponga trocear la 'caja única' es una amenaza directa para las pensiones". "El gran paraguas nacional es el que está garantizando el cobro de las pensiones en Euskadi. Son miles de millones de déficit, es decir, miles de millones de pensiones cobradas por encima de lo que, en este momento, es la aportación a la 'caja única' por parte de quienes cotizamos en Euskadi", ha apuntado.

En esta línea, ha precisado que, "más que polémicas, lo que hay que buscar es poner el acento en lo que importa, y lo que importa es que los pensionistas vean garantizadas sus pensiones". "Hacer polémica de estos temas es absurdo. Por tanto, no son temas fáciles, no son temas sobre lo que vayamos a negarnos a conocer planteamientos, pero no son temas menores y no creo que sean temas que deban condicionar otras cosas", ha afirmado.

A su entender, "la prioridad" de la garantía de las pensiones "debe ser para todos, para los gobiernos y para los partidos". "Los planteamientos deben partir de esa realidad", ha apuntado, para señalar que la unidad del sistema es lo que garantiza que se sigan cobrando las pensiones.

"Por tanto, cualquier planteamiento que suponga una amenaza para la 'caja única', una compartimentación, una subdivisión, va contra la garantía de las pensiones y no debería ser puesto sobre la mesa", ha añadido.

RELACIONES

Leopoldo Barreda ha señalado que "la buena relación entre partidos políticos y gobiernos es positiva para los ciudadanos". Tras señalar que "ha dado frutos importantes en el último año, debería seguir dándolos, tanto en relación con nuestro marco competencial, como en el desarrollo del Concierto Económico o con la forma con cómo se han solventado las cuestiones en relación con el Cupo o con los Presupuestos del Estado", ha manifestado.

A su juicio, "esa buena relación contribuye a que se pueden ir solventando cuestiones y, sobre todo, contribuye a la estabilidad política que, en este momento, es fundamental para consolidar la salida de la crisis en la recuperación democrática".

CATALUÑA

Sobre la pretensión de celebrar un referéndum independentista en Cataluña, Barreda ha asegurado que el Gobierno central "va a garantizar la seguridad nacional, la democracia y la igualdad de todos los españoles". "Por lo tanto, va a garantizar el cumplimiento de la Ley también en Cataluña", ha asegurado.

Tras apuntar que "no se va a celebrar ningún tipo de referéndum ilegal", ha asegurado que continúan con "la mano tendida para el entendimiento a partir de esa fecha", la del 1 de octubre. "Otra cosa es que algunos contemplen cualquier cosa menos el diálogo, el acuerdo o lo que no sea ese camino que ellos han emprendido de entrada en un túnel sin salida", ha manifestado.

El dirigente popular cree que hay que acabar de "jugar al ratón y al gato con los plazos y con los trámites". "Todo eso es tiempo perdido, en términos democráticos, para la sociedad catalana. Los partidos nacionalistas de Cataluña deberían plantearse poner fin a ese sainete", ha concluido.