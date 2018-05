El PP mantiene la primera plaza y Ciudadanos supera al PSOE

El CIS confirma el sorpaso de Ciudadanos al Partidos Socialista pero no que vaya a ser la fuerza más votada en unas hipotéticas elecciones, ya que no consigue superar al Partido Popular. Es el principal titular que deja el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de abril donde se confirma la tendencia al alza de los de Albert Rivera que no llegan a la primera posición como apuntan algunas encuestas privadas.

Según el CIS, si ahora mismo se celebrasen elecciones, el PP conseguiría el 24% de los votos seguido de Ciudadanos con un 22,4%. Esto implica que la formación de Mariano Rajoy ya solo aventaja por 1.6 puntos al segundo clasificado, los de Rivera, que consiguen superar a los socialistas.

Los de Pedro Sánchez bajan al tercer puesto con un 22% de los votos, cayendo más de un punto con respecto al barómetro del mes anterior; mientras que Unidos Podemos y sus confluencias alcanzan el 19,6%, aumentando unas décimas.





Principales preocupaciones

La preocupación de los españoles por la corrupción y los políticos subió el pasado mes de abril coincidiendo con el estallido del caso del máster de la 'popular' Cristina Cifuentes, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes pasado.

La encuesta, hecha pública este martes, se realizó en los 10 primeros días de abril, cuando ya había saltado la polémica del máster, pero antes de que la presidenta regional acabara dimitiendo tras salir un vídeo de un supuesto hurto en 2011.

Según el sondeo, el paro sigue como primer problema nacional, aunque se anota su menor número de menciones de los últimos años y se queda en un 62,3%. Le siguen la corrupción y el fraude, con un 38,3%, casi cuatro puntos más que en marzo, y la clase política, que sube casi un punto y medio y llega al 27,4%.