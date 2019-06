El PP mantiene que los ordenadores que usó Bárcenas son del partido y que el borrado de los discos fue acorde a la ley

María Massó, la representante del PP en el juicio por la destrucción de los conocidos como ordenadores de Luis Bárcenas, ha ratificado este jueves que los tres dispositivos electrónicos que utilizaba el extesorero cuando fue despedido son propiedad del partido y que el borrado que se hizo de los discos duros cumplió con la legalidad vigente.

Así lo ha dicho la representante del PP --el partido está acusado en este juicio en calidad de persona jurídica-- a preguntas de la fiscal y de la defensa ejercida por Jesús Santos, las partes que, a su juicio, están "legitimadas" en este procedimiento, desdeñando así a las acusaciones populares que ejercen IU, Adade y Observatori Desc.

Massó ha remarcado que el ordenador de sobremesa y los dos portátiles que Bárcenas dejó en la Sala Andalucía de la tercera planta de la sede de Génova "eran y son propiedad" del PP, "sin ninguna duda", y que el partido así lo acreditó aportando al procedimiento las facturas de compra.

De este modo, ha aprovechado para afirmar que Bárcenas "no pudo acreditar la propiedad" de los ordenadores. "Todos los empleados del PP trabajan con dispositivos corporativos", ha apuntado la representante legal de los 'populares'.

NUNCA LO HA RECLAMADO

Massó también ha recordado al tribunal que, de hecho, el extesorero "nunca ha reclamado el contenido" de los ordenadores y que la primera denuncia que puso contra el PP tras ser despedido se refería al "continente", es decir, la carcasa del dipositivo, y no lo que esto contenía.

Aunque la abogada ha explicado que el uso personal que hagan los trabajadores del PP de sus ordenadores corporativos supone una "anuencia de la privacidad" de la información personal que haya en ellos, ha querido dejar claro que el partido siempre "da la oportunidad al usuario" de recuperar o borrar los documentos personales que considere oportuno antes de proceder al borrado definitivo de los discos duros.

Este es el motivo por el que, cuando se desestimó la denuncia de Bárcenas, los servicios informáticos del partido hicieron una búsqueda de ficheros personales del extesorero para poder devolvérselos. Al no encontrar nada, ha apuntado, se dio el visto bueno a iniciar el protocolo de borrado.

Como han dicho los otros acusados en este procedimiento --el abogado del PP Alberto Durán, el jefe informático José Manuel Moreno y la extesorera Carmen Navarro--, Massó ha defendido que el partido cumplió el protocolo legal, siguiendo los estándares internacionales, para llevar a cabo el borrado de los discos duros.

PROHIBICIÓN DE ENTRAR EN EL PP POR EL "MONTÓN DE DINERO EN SUIZA"

Antes que la representante del PP, ha declarado la extesorera Carmen Navarro, quien ha corroborado las versiones ofrecidas previamente por Alberto Durán y José Manuel Moreno. Navarro, siguiendo así todos la misma estrategia de defensa al contestar únicamente a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía.

Navarro ha asegurado que la decisión de prohibir la entrada en 2013 a Bárcenas la adoptó la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al conocerse por la prensa el "gran escándalo" de que el extesorero tenía "un montón de dinero en Suiza". En este sentido, ha concretado que lo único que hizo fue trasladar esta orden al jefe de seguridad del PP, que era el cuñado de Bárcenas, y que a partir de entonces se "desentendió" del asunto.

Ha asegurado que tuvo conocimiento de la existencia de los discos duros cuando el 1 de marzo de 2013 recibió un burofax de Luis Bárcenas reclamándole "todas sus pertenencias y ordenadores", y también por la denuncia que interpuso contra el jefe de la Asesoría Jurídica por el mismo asunto.

"LO QUE TENGA QUE TENER LO TENDRÁ EN SU CASA"

"En la Sala Andalucía no había millones de euros, ni los 'papeles de Bárcenas' (*) Lo que tenga que tener lo tendrá en los ordenadores de su casa, no en una sala donde puede entrar todo el partido", ha afirmado Navarro a preguntas del fiscal.

A raíz de esta afirmación, su abogado, Enrique Molina, le ha pedido que explique si es necesario "hacer fuerza" para entrar en cualquier despacho de la sede del PP, debido a que Bárcenas denunció que la cerradura de la sala que usaba fue "forzada". "Por supuesto que no", ha contestado Navarro, que ha añadido que a alguna sala se accede a través de llave, cuya copia tiene el departamento de seguridad.

LA "ÚNICA" CONTABILIDAD EN EL PP ES LA "OFICIAL"

Debido a que Bárcenas aseguró durante la instrucción de este caso que los ordenadores contenía información sobre la contabilidad paralela del PP y que la Audiencia Nacional requiriese la entrega de los dos dispositivos después de que la defensa del extesorero entregase un pendrive con parte de supuestos archivos extraidos de los mismos que tenían relación con la presunta caja B, Navarro ha remarcado que no tiene "ningún conocimiento de que hubiera alguna contabilidad B del PP".

"La única que he heredado es la que está en los activos informáticos, la oficial, la que se presenta todos los años al Tribunal de Cuentas y la que audita el Tribunal de Cuentas", ha subrayado la extestorera. "No tengo conocimiento de que hubiera una contabilidad B en el PP y desde que estoy yo no ha habido nada de eso", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que nunca ha visto dichos ordenadores, pues con Bárcenas tan solo se cruzó una vez en un pasillo, y que el jefe del departamento informático no tiene que pedirle permiso para activar el protocolo de borrado de los discos duros, aunque ella sea su superior, porque depende de su ámbito funcional.