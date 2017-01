Génova quiere blindar a Rajoy como candidato para que pueda gobernar 12 años

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que la limitación de mandatos del presidente del Gobierno que recoge el pacto de investidura firmado con Ciudadanos no afectaría a Mariano Rajoy porque, según ha explicado, si esa reforma sale adelante, no tendría carácter "retroactivo".

De hecho, ha indicado que "todos" interpretaron cuando estaban negociando ese acuerdo de investidura en agosto que "no tenía carácter retroactivo". "No soy quien para interpretar las opiniones de Ciudadanos pero en esa mesa de negociación todos sabíamos lo que firmábamos", ha apostillado.

Es más, el responsable de Organización ha admitido que incluso entonces se pusieron encima de la mesa "dudas" sobre la constitucionalidad de esa propuesta de limitar mandatos y ha recalcado que son los juristas los que tendrán que pronunciarse al respecto. "En cualquier caso, lo que no tiene es carácter retroactivo", ha abundado.





Aznar se lo aplicó "voluntariamente"

Maillo ha explicado que los Estatutos del PP "nunca" han recogido esa opción pero ha agregado que si hay compromisarios que lo plantean en el congreso del partido, se debatirá y se votará. Eso sí, ha reiterado que "históricamente" no se ha contemplado en las normas internas de la formación.

El dirigente del PP ha reconocido que sí que se han producido limitaciones de mandatos "voluntarias" como la del expresidente Aznar, que estuvo ocho años. "Pero en la legislación española tampoco existe, lo que es importante que todo el mundo lo sepa", ha manifestado.

Ante la posibilidad de que Rajoy pueda estar gobernando 12 años, el responsable de Organización ha afirmado que él hizo esa reflexión porque un partido no puede prescindir de "lo mejor que tiene". "Entiendo que el PSOE habría prescindido de Pedro Sánchez, porque el 'no es no' no daba más de sí", ha aseverado.





Otros partidos "ya reniegan" de las primarias

El responsable de Organización ha defendido el sistema de compromisarios que tiene el PP para elegir a su presidente y ha señalado que ahora al introducir la doble vuelta lo que han hecho es "actualizarlo". Además, ha señalado que todos los afiliados van a poder votar y participar de forma "directa" en la elección del presidente en la primera vuelta.

"Si alguien quiere ir más allá e imitar el modelo que otros hacen mal y ya reniegan de él, pues se debatirá y los compromisarios al final tendrán la última palabra", ha manifestado, para añadir que el PP de Madrid que dirige Cristina Cifuentes y el PP valenciano han reconocido que este nuevo sistema de doble vuelta "les gusta".





Continuidad de Cospedal

Sobre la continuidad de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como secretaria general del PP, ha asegurado que se trata "más bien" de un debate mediático y ha agregado que los nombres "dan mucho juego". Sin embargo, ha señalado que eso debe ser "al final" como dijo el propio Rajoy y centrarse ahora en los "contenidos" que se van a debatir en las ponencias.

Por eso, ha defendido "dejar atrás el tema de los nombres", máxime cuando ha recordado esa decisión corresponde a Mariano Rajoy, que es el que propone como presidente del partido a la secretaria general de la formación. "Será el presidente el que tenga la última palabra como es lógico y normal en todas las organizaciones", ha puntualizado.





Las incompatibilidades

Asimismo, ha señalado que el PP tiene un sistema "muy bueno" de incompatibilidades porque regula "también las excepciones". "Las incompatibilidades han existido siempre, pero también han existido las excepciones", ha manifestado, para añadir que en el PP, en el pasado, ha habido ministros que han sido secretarios generales.

Dicho esto, ha recordado que el propio Mariano Rajoy ha señalado que esa posibilidad "existe" y que "ya se verá" y "decidirá en su momento lo que tenga que decidir". También ha puesto de relieve que en el PP ha existitido la figura del coordinador general -como fue en su día Ángel Acebes-, que es "otra alternativa". Sin embargo, ha insistido en que hay que esperar a las decisiones que tome Rajoy.

En cuanto a la presidencia de honor del PP, el vicesecretario de Organización ha explicado que se trata de un puesto dedicado a los expresidentes del partido y ha agregado que tras la renuncia de Aznar "puede quedar vacante en estos momentos".