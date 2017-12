Política

http://www.teinteresa.es/politica/PP-invitar-Podemos-antiyihadista-quieren_0_1931207136.html

El PP pide no invitar a Podemos al pacto antiyihadista: si quieren ir que firmen

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho hoy que le parece "normal" y "natural" que no se convoque mañana a Podemos a la reunión del pacto antiyihadista, por tratarse de una reunión ordinaria de trabajo: "tienen que saber que no es lo mismo firmarlo que no firmarlo, si quieren ir que firmen", ha argumentado.