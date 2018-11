PP presenta el equipo que investigará en el Senado la tesis de Sánchez y no incluye a Cosidó

El PP ha impulsado esta comisión para indagar en ese trabajo universitario de Sánchez tras negarse el presidente a comparecer en un Pleno monográfico sobre la cuestión. Los 'populares' tienen la intención de llamarle a declarar, así como a los miembros del tribunal de tesis y otros expertos universitarios que expliquen cómo se realiza un trabajo doctoral y su utilidad.

De momento no hay fecha de constitución de la comisión, aunque fuentes 'populares' apuntan a que será en la primera semana de diciembre. Los grupos parlamentarios tienen que presentar ahora la lista de vocales que quieren que participen y será después cuando el Senado decida un calendario.

Las previsiones del PP apuntan a que en diciembre se apruebe un primer plan de trabajo y que las sesiones arranquen ya el año que viene, aunque todo depende de la velocidad que quiera darle el Grupo Popular.

DOS CATEDRÁTICOS, LOS PORTAVOCES

El PP ha decidido que su portavoz sea la senadora salmantina Esther del Brío, su portavoz también en la comisión de Función Pública y catedrática de Economía Financiera, y que el portavoz adjunto sea el canario Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad y también catedrático, de Cirugía.

Serán ellos, y no el portavoz del PP en el Senado, los encargados del interrogatorio al presidente del Gobierno cuando se produzca, pese a que es Cosidó quien protagoniza los cara a cara con Sánchez en los Plenos. Desde el PP se ha explicado que no ha sido incluido en el equipo porque los portavoces de los grupos no suelen ser vocales de las comisiones. Cosidó podrá en cualquier caso asistir a ella e incluso sustituir a uno de los vocales 'populares' para poder intervenir.

Este dato llega cuando el portavoz se encuentra envuelto en la polémica por el mensaje que envió a los senadores del PP defendiendo las ventajas para los intereses del PP del pacto con el PSOE para renovar el CGPJ. El magistrado elegido para presidir el Consejo, Manuel Marchena, decidió apartarse y los 'populares' rompieron el acuerdo.

LAS TESIS DE SÁNCHEZ Y COSIDÓ

El presidente y Cosidó tuvieron ocasión de debatir ya sobre este asunto, aunque no sobre el fondo. El PP reclamaba un Pleno con Sánchez dedicado a su tesis y así se lo exigió en una sesión de control al Gobierno. "Si cree que no ha hecho trampas, ¿por qué no viene a explicarlo? ¿Va a interponer las querellas anunciadas a los medios de comunicación (que le acusaron de plagio en su tesis)"?, le retó el portavoz parlamentario al presidente.

Sánchez pasó al contraataque con la tesis doctoral de Ignacio Cosidó y el tribunal que le examinó, y enumeró además varios casos de senadores del PP a los que se podría pedir la dimisión por un comportamiento a su juicio no ejemplar, entre los que incluyó a Cosidó. Tras la polémica por el 'whatsapp', el presidente ha pedido la salida del portavoz del PP también por este asunto.

AYALA, BARREIRO Y ARENAS, VOCALES

El equipo decidido por el PP está formado por el exportavoz del grupo parlamentario José Manuel Barreiro, predecesor de Cosidó y catedrático de Economía, así como Javier Arenas, Cristina Ayala y Salomé Pradas, los cuatro, portavoces adjuntos del Grupo Popular y miembros de la dirección.

Componen el resto de la delegación Manuel Betegón (portavoz en la comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y catedrático de Escuela Universitaria), así como Mar Angulo, Tomás Cabezón, Francisco Javier Fernández González, Luis González Ruiz, Nuria Guijarro, José Luis Pérez Pastor, Jorge Alberto Rodríguez Pérez y Ovidio Sánchez.