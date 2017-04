El PP levanta nuevos cortafuegos para que el incendio de la corrupción no alcance a Rajoy

Con Ignacio González haciendo compañía a Francisco Granados y a los cabecillas de la Gürtel en la cárcel, con Esperanza Aguirre ya definitivamente fuera de la política “por no haber vigilado todo lo que debí”, la dirección del PP se afana ahora por establecer nuevos cortafuegos para que el incendio de la corrupción no alcance a Mariano Rajoy. La dimisión de Aguirre no blinda a Rajoy. El 'aguirrismo' político ha quedado sepultado dentro del PP, pero su destrucción no va a ser suficiente para contener el avance de las llamas que estos días asedian al partido y que Génova trata de reducir a comportamientos personales.

Este martes, dos nuevos casos salpicaban al PP. Y, en esta ocasión, a personas vinculadas directamente al Gobierno: el ministro Cristóbal Montoro y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

El líder del PP tendrá que comparecer ante el tribunal de la Gürtel como testigo, la primera vez que un presidente en ejercicio lo hace en España, porque, en opinión del tribunal, el PP no ha colaborado con la justicia negándose a declarar en un caso en el que está acusado de partícipe a título lucrativo.

Esperanza Aguirre ya compareció la semana pasada, también como testigo, y en su declaración volvió a salir el nombre de Rajoy. Según Aguirre, ella "destapó la trama Gürtel" porque fue quien paró un pelotazo inmobiliario en Pozuelo y Arganda del Rey que creó un malestar dentro del PP de esas localidades y derivó en las posteriores escuchas y denuncias que destaparían la trama de Correa.

En su declaración, Aguirre recordó que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta la llamó al despacho de Rajoy en Génova. En esa reunión, en presencia de Rajoy y, según Luis Bárcenas, también la suya, Lapuerta le advirtió a la presidenta del PP de Madrid que estos dos municipios querían sacar a concurso público unas parcelas a un precio muy superior al de mercado.

¿Asistió Rajoy a esa reunión? ¿Qué conocía de aquellas parcelas? ¿Por qué Génova dejó de contratar con las empresas de Correa cuando Rajoy se convirtió en líder del partido? A buen seguro que estas serán algunas de las preguntas a las que tendrá que responder el presidente del Gobierno y del PP. Como testigo, está obligado a responder, podrán preguntarle todas las partes personadas en el caso y tiene obligación de decir la verdad.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, no cree que Rajoy deba dimitir por no vigilar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, como ha hecho Esperanza Aguirre por el caso del que fuera su 'número dos' en la Comunidad, Ignacio González. "Haciendo la analogía podríamos decir que si algún ministro del Gobierno de España o algún vicepresidente tuviera un caso de corrupción, eso sería comparable a lo que ahora está haciendo Aguirre. En el caso del tesorero, es una persona relevante en la organización, pero no trabaja día a día con el presidente", ha asegurado Casado.

"Sé que es difícil explicar a una persona cuál es la diferencia, lo que puedo decir es que en el caso de supuesta corrupción de Bárcenas, el presidente del partido lo primero que hizo fue ir a sede parlamentaria, pidió disculpas por haberse equivocado al elegirlo, luego lo echó, puso la documentación a disposición de la autoridad judicial y tomo medidas en la pasada legislatura", ha defendido.

La dimisión de Esperanza Aguirre y los nuevos casos de Montoro y Dancausa han sorprendido a Rajoy de visita oficial en Brasil.





Amanece en #Brasil. Comienzo el día con un poco de ejercicio; hoy, intensa agenda en un país socio y amigo pic.twitter.com/D1d8BExOmw — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 24 de abril de 2017





Sánchez aprovecha el río revuelto

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha exigido por carta a la Gestora de su partido acciones "contundentes" ante los casos de corrupción del PP y que reclame la comparecencia urgente en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno. En una carta remitida al presidente de la Gestora, Javier Fernández, el precandidato a las primarias destaca que la "gravedad" de los casos de corrupción que se han ido conociendo y la "exasperante inacción" de Rajoy exigen una "respuesta inmediata" de su partido pese a que el PSOE tenga una dirección "provisional".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha explicado que su grupo no pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno y sí en la comisión de investigación sobre la financiación del PP porque así tendrá la obligación de decir la verdad. "Ya tuvimos la experiencia de que Rajoy compareció en pleno y 48 horas después cosas que había dicho fueron desmentidas por la realidad y por las informaciones conocidas", ha subrayado el portavoz socialista recordando la comparecencia extraordinaria del presidente en 2013 para aclarar las noticias aparecidas sobre el caso Gürtel.







Rivera y su comisión de investigación

Ciudadanos ha pedido por escrito a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que convoque "a la mayor brevedad posible" la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Ante la "acumulación" de informaciones vinculadas a la corrupción del PP, ha dicho el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, es urgente que se ponga en marcha cuanto antes y ha dado por seguro que Rajoy tendrá que comparecer.