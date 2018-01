El PP insiste en pedir a Ciudadanos que "mueva ficha" en Cataluña

El Partido Popular ha insistido hoy en pedir a Ciudadanos que "mueva ficha" en Cataluña y, como formación política más votada, tome la iniciativa para hablar con el resto de partidos porque si no estará demostrando que tiene "alergia" a asumir responsabilidades.

Así lo ha apuntado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, para quien si el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas no asume dicha iniciativa "no se comporta como partido de gobierno" y estará provocando "mucha frustración" no solo a sus votantes "sino a mucha gente".

En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, Maíllo ha considerado que Ciudadanos debe tratar al menos de intentar un pacto de gobierno y ha advertido de que es posible lograrlo teniendo en cuenta que hay al menos ocho diputados electos independentistas que "no se sabe si van a asumir su acta".

Tras reiterar que el PP no comparte la idea de que los resultados en Cataluña se puedan extrapolar a otros comicios en España, Maíllo ha insistido en que Ciudadanos debe asumir el liderazgo que le dieron las urnas en Cataluña.

Y en esta comparecencia ha criticado al partido de Rivera por otros asuntos, como cuando ha acusado a Ciudadanos de "sobreactuar" al amenazar con no pactar los presupuestos del Estado si no dimite la senadora del PP Pilar Barreiro, que ha sido llamada a declarar como investigada en la trama Púnica.

También ha cuestionado Maíllo de forma implícita la estrategia de Cs al señalar que hay quienes están "más preocupados por las encuestas que por el interés general", mientras que el PP quiere concentrarse en gobernar y darle un "empuje" a las grandes reformas pendientes, para lo que necesita consensuar con los demás partidos.