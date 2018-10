PP califica de "inconstitucional" el proyecto de PGE que el Gobierno ha remitido a Bruselas y anuncia que lo vetará

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al pleno de la semana que viene una Interpelación al Gobierno solicitándole que explique los beneficios del acuerdo al que Podemos y el Ejecutivo han llegado en materia presupuestaria para 2019.

A juicio del Portavoz popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno ha remitido a la Unión Europea "es inconstitucional" y ha avanzado que si llega en esos términos a la Cámara Alta --cosa que duda--, su grupo lo vetará.

En este sentido, ha explicado que para que haya una propuesta "primero se tiene que aprobar un techo de gasto" y ha reiterado que "el procedimiento es el que es" y que la Ley de Estabilidad fija en esos términos el proceso para su aprobación.

Por este motivo, Cosidó ha subrayado que duda de que la Mesa del Congreso admita a trámite el proyecto, y ha avanzado que cuando llegue al Senado lo estudiarán, y valorarán si recurrirlo al Constitucional. En este punto, ha señalado que cabe la posibilidad de seguir las dos vías, tanto la de recurrirlos al TC, como la de vetarlos y devolverlos al Congreso.

"LOS PRESUPUESTOS DE PODEMOS"

Para Cosidó, estos presupuestos son los de Podemos, y ha lamentado que el Gobierno sea "la marioneta" de la formación 'morada'. "Manejan la política económica, (los presupuestos) simbolizan el sometimiento del Gobierno a Podemos", ha sentenciado.

El portavoz 'popular' ha añadido que la política económica de Podemos es la que se aplicó en Venezuela y es la que "lleva a la quiebra del país" porque "aumenta la presión fiscal a las clases medias".

HUMILLACIÓN QUE IGLESIAS DISCUTA LOS PGE CON JUNQUERAS

Además, ha calificado de "bochornoso" que Pablo Iglesias se traslade a la prisión de Lledoners para discutir de la propuesta de PGE con Oriol Junqueras. "Es una humillación para la Democracia de España", ha lamentado.

Cosidó también ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que confirme si "persiste en su voluntad de declarar la independencia", en cuyo caso insta al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución de manera "profunda" y por lo tanto a "suspender la autonomía".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha señalado este viernes en un encuentro con la prensa que no se puede esperar a la proclamación de la república de nuevo para actuar. "Es nuestra obligación política evitar que esa situación se produzca", ha aclarado.

UN 155 CON MAS PROFUNDIDAD

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que no vaya a "remolque de las irregularidades de la Generalitat", y ha subrayado que la aplicación del 155 trajo "paz social y estabilidad económica" a Cataluña. Así, ha recalcado que por "responsabilidad histórica" el PP apoyaría la aplicación del 155 en caso de que el Gobierno socialista decidiera llevarlo a cabo.

No obstante, ha matizado que esta vez se debe llevar a cabo "con más profundidad", y así se lo hacen saber al Gobierno. "El 155 funcionó para parar el golpe separatista, y no se produjo una guerra en Cataluña, sino todo lo contrario, no fue un éxito total pero funcionó", ha puntualizado haciéndose eco de las palabras del presidente de su partido quien ha señalado con anterioridad que la aplicación del 155 se quedó corto "en tiempo y en profundidad".

Por este motivo, el PP ha registrado una Moción como consecuencia de Interpelación, que llevará al pleno del Senado de la semana que viene, en la que instará al Gobierno a enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat exigiéndole que cumpla con sus "obligaciones constitucionales y legales". En caso de que desde la Generalitat no se responda "acatando la Constitución", el PP insta a la aplicación del 155.

La portavoz adjunta de los 'populares', Cristina Ayala, ha recalcado que desde su punto de vista, hay que aplicar ya el 155 porque "se sigue atentando" contra la legalidad, y ha exigido al Gobierno que "no se ponga de perfil".

"DEGRADACIÓN DEL GOBIERNO"

Por otro lado, Cosidó ha avanzado que las preguntas que realizará su grupo en la sesión de control al Gobierno del próximo martes en el Senado, pretenden dejar patente la "acelerada degradación tanto del Gobierno como de la vida democrática".

Entre otras, preguntarán si la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "tiene previsto dimitir", si el ministro de Ciencia, Pedro Duque, "recomienda crear sociedades patrimoniales para comprar viviendas", si Celaá conoce las "consecuencias de omitir datos" en la declaración de bienes, o si el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, asumirá responsabilidades políticas por "haber utilizado información privilegiada".

Además, Cosidó ha anunciado que retiran una moción en relación a la reprobación del Rey Felipe VI en el Parlament de Cataluña por entender que no es conveniente "llevar la monarquía al debate político" y porque tras haberla presentado, el Gobierno les "ha hecho caso" y ha actuado elevando un recurso al TC. "Nos damos por satisfechos", ha recalcado.