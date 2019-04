El PP pide abrir un debate sobre financiación autonómica para que las CCAA tengan "más responsabilidad fiscal"

El responsable del programa económico del PP y candidato por Madrid al Congreso en las elecciones generales, Daniel Lacalle, ha defendido abrir un debate "serio" sobre financiación autonómica para que las comunidades autónomas tengan "más responsabilidad fiscal", evitando un "sistema de incentivos perversos".

En declaraciones a Europa Press, Lacalle ha asegurado que la centralización no es "buena" y, de hecho, ha señalado que "los países más centralizados de Europa son los más ineficientes en cuanto a gasto público". "Soy un gran defensor de las autonomías", ha enfatizado.

Eso sí, el gurú económico de Pablo Casado se ha mostrado partidario de "ir a un Estado de las Autonomías en el que haya mayor corresponsabilidad fiscal" y "se saque lo mejor de las autonomías para el bien del país". "Lo que tenemos que hacer es abrir un debate de financiación autonómica serio, en el que se mejore la responsabilidad fiscal para que las autonomías tengan más responsabilidad sobre los ingresos también. No pasa nada", ha abundado.

"Tenemos que llevar el sistema autonómico, las cosas que se han hecho bien, a una fiscalidad más cercana al ciudadano, con responsabilidad crediticia real", ha manifestado Lacalle, para defender que las autonomías tengan "más autonomía y más responsabilidad fiscal".

En este sentido, ha indicado que lo que no puede ser es que las CCAA tengan "más autonomía pero ninguna responsabilidad fiscal", de forma que una comunidad pueda tener "una monstruosa administración paralela y pasarle la factura al resto de las autonomías". "Eso no es un sistema social ni mucho menos, es un sistema de no responsabilidad", ha agregado.

INSPIRARSE EN EL CONCIERTO O EL MODELO ALEMÁN

Sin embargo, ha dicho que si alguna comunidad "con algunas competencias no tiene capacidad con esa corresponsabilidad fiscal, se puede transferir algunas de esas competencias al Estado central, se pueden hacer acuerdos, se pueden incluso fusionar". "Eso es un concierto", ha apostillado.

En este sentido, el candidato del PP ha explicado que "la gente confunde el concierto con el cupo" pero "no es lo mismo". "Los conciertos no tienen que ser iguales para todos. Es que son muy intervencionistas algunos", ha exclamado.

Lacalle ha insistido en que se trata de abrir un debate y llegar a un acuerdo a través del diálogo. Según ha añadido, él aludió recientemente al concierto y daba también "varias opciones" como la que se recoge en el modelo alemán. En su opinión, se trata de hablar para ver "cómo se avanza en lo bueno" y no de imponer nada.

Además, ha recalcado que "nadie ha sido más discriminatorio" con las comunidades en las que gobiernan los socialistas que el propio Pedro Sánchez . "En sus Presupuestos metía un 70% más a Cataluña mientras le detraía a comunidades como Extremadura", ha subrayado.

Por todo ello, ha abogado por "fortalecer el Estado de las Autonomías". "Vamos a hablar de mejorar la responsabilidad crediticia y la responsabilidad fiscal y vamos a evitar que se genere un sistema de incentivos perversos. Vamos a hacerlo, dialogandolo", ha reiterado.

PREOCUPACIÓN POR LA ECONOMÍA EN CATALUÑA

Daniel Lacalle ha admitido que vive con "muchísima preocupación" lo que ocurre en Cataluña, "sobre todo porque el Gobierno de Pedro Sánchez está claramente dispuesto a llegar a cualquier tipo de situación para darle al separatismo lo que quiere".

"Y Miquel Iceta no ha dicho algo que sea una sorpresa sino una cosa que es una verdad, que está en el Pacto de Pedralbes", ha afirmado en alusión a las palabras del primer secretario del PSC sobre la independencia que luego él mismo matizó.

Lacalle ha indicado que el separatismo está "disfrazando los enormes problemas que están causando al crecimiento económico y a las empresas catalanas" y ha subrayado que es algo que "preocupa" al Partido Popular desde el punto de vista económico. "Tenemos que ayudarles para continuar siendo un motor de crecimiento como lo han sido toda la vida", ha concluido.