PP exige el acta de concejal a exalcalde de Cartagena por llamar "peluca rubia con labios pintados" a una consejera

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha lamentado las declaraciones vertidas este lunes por el ex alcalde de Cartagena, José López quien definió a la consejera de Participación y Transparencia, Noelia Arroyo como "una peluca rubia con los labios pintados".

A su junio, "el señor López ha ejercido la habitual costumbre machista de reducir a las mujeres a una imagen física, a la costumbre machista de identificar a las mujeres con su aspecto".

Por ello, Fuentes ha exigido a José López, actual concejal de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Cartagena que renuncie de inmediato a su acta de concejal por sus declaraciones "machistas, misóginas e impresentables".

"Una persona que se comporta así y ataca a las mujeres de esa forma, no tiene cabida en las instituciones públicas, ni puede representar a los cartageneros, una ciudad tan grande no merece un político tan pequeño", ha añadido la portavoz del PPRM.

Así, ha recordado que "no es la primera vez que López se vale de este tipo de comentarios para atacar al adversario político, por lo que su actitud le inhabilita para ejercer cualquier cargo público".

"José López ya está tardando en dimitir, si no se va ya será la sociedad y las mujeres y los hombres íntegros los que lo echarán", ha puesto de relieve la portavoz del PPRM.

Una actitud, ha remarcado Fuentes que han reprobado cientos de personas de distintas ideologías políticas en redes sociales convirtiéndose en 'trendic topic' y ocupando la décima posición en España en Twiter, "por algo será", ha remarcado la portavoz 'popular'.

"Esto no va de la señora Arroyo", ha dicho Nuria Fuentes, para recordar que "quien conozca a Noelia, sabe que se defiende muy bien sola; esto va de todas nosotras, las mujeres que decidimos si nuestro pelo debe ser rubio, moreno o azul, si deseamos o no ir maquilladas".

Mujeres, ha continuado que "optamos por tacón de aguja o por zapatillas deportivas, que nos vestimos con vaqueros o minifalda". Al respecto la portavoz del PPRM ha matizado que, "no todas pensamos lo mismo, no compartimos las mismas ideas políticas, religiosas o sociales", y ha añadido que por eso "somos diversas, porque somos libres".

En este punto, ha remarcado la idea de que "todas las mujeres estamos de acuerdo en que ni queremos, ni necesitamos ningún hombre que nos diga qué pensar y cómo vivir".

Fuentes considera "inaceptables" las manifestaciones de José López, presidente de Movimiento Ciudadano de Cartagena, contra Noelia Arroyo porque cuando habla de "esas pelucas rubias con los labios bien pintados" se está refiriendo a todas las mujeres.

La portavoz 'popular' ha hecho referencia a lo "difícil" que resulta a las mujeres alcanzar metas; "nos cuesta más trabajo, más esfuerzo en formación, y más tabúes que romper", por lo que ha recordado a López que "como ciudadanas de un país democrático y libre, no podemos tolerar que representantes públicos insulten y discriminen a la mitad de la población, como no podríamos tolerar a racistas o a xenófobos".

"Lo que necesitamos de las mujeres y hombres que se dedican a la política es que sean íntegros, trabajadores y eficaces y no hombres que nos menosprecien por nuestros rasgos físicos y por nuestras decisiones políticas", ha espetado Nuria Fuentes a López.

Para finalizar y reprobando la actitud machista de José López, la portavoz del PPRM le ha advertido que, "las mujeres ya llevamos demasiados siglos de discriminación, no lo soportamos ni un día más". "Por ello, señor López, #YotambienSoyRubiayMePintoLosLabios. Y si no lo soy, sepa que soy libre de serlo mañana. Y no le vamos a pedir permiso", ha zanjado.