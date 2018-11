PP cree que las palabras "edulcoradas" de Urkullu llevan a "engaño" porque comparte "el mismo fin de ruptura" que Torra

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, de pedir "distensión a los demás", mientras "compra las tesis de los radicales en Euskadi" y ha advertido de que las "palabras edulcoradas de Urkullu llevan muchas veces a engaño" porque comparte "el mismo fin de ruptura" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque considera "evidente" que hay una "confluencia de intereses" entre el PNV y los independentistas catalanes para "actuar como palanca sobre el Gobierno de Pedro Sánchez".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, Alonso ha valorado la reunión celebrada este miércoles en Ajuria Eenea (Vitoria)entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Alonso ha calificado este encuentro de "preocupante" para Euskadi porque "da cuenta de dos proyectos políticos que comparten el objetivo de llegar al derecho de autodeterminación", lo que "pone en riesgo la estabilidad del conjunto de España" y "es la más grave amenaza que pende también sobre el destino del País Vasco".

El presidente de los 'populares' vascos ha advertido de que las "palabras edulcoradas que suele utilizar Urkullu llevan muchas veces a engaño" porque "los fines son exactamente los mismos" que los de Torra, aunque existe una "divergencia" respecto a la estrategia a seguir para llegar al mismo "fin de ruptura que comparten". "El PNV pretende que todo el desgaste lo hagan los independentistas catalanes", ha asegurado.

Alonso ha criticado que "Urkullu pide distensión a los demás, pero compra las tesis de los radicales en Euskadi", ya que "su partido pacta con las tesis más radicales de EH Bildu en casa y luego presume de distensión fuera", de forma que "los hechos no concuerdan con las palabras".

Además, cree que es "evidente" que hay una "confluencia de intereses" entre el PNV y los independentistas catalanes para "actuar como palanca sobre el gobierno de Pedro Sánchez". "Hay una palanca independentista a los dos lados de los Pirineos para forzar al gobierno de Pedro Sánchez", ha insistido.

Por ello, ha señalado que el PP tiene que actuar como "garantía" de que "esas cosas no van a suceder en España y de que se va a preservar el ordenamiento constitucional" pero ha considerado "evidente" que existe un acuerdo "de fondo", donde "quizás puede haber discrepancias en la manera de llevarlo a cabo o en quién asume el desgaste", pero "sin duda, los nacionalistas vascos quieren aprovechar el desgaste de sus socios en Cataluña para hacer mover el árbol y a ver qué cae desde Madrid".

"No lo ocultan además. En este caso el que mueve el árbol son los independentistas catalanes y el PNV está deseando agacharse a coger las nueces", ha explicado.

CONCATENACIÓN DE HECHOS

Para Alonso, existe una "concatenación de hechos" que van "más allá" de las palabras que "a veces pueden parecer amables o tranquilizadoras", pero ha insistido en que "los hechos avanzan tozudamente en la misma dirección".

En este sentido, ha recordado el acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu en la Ponencia de autogobierno, que ha calificado de "ruptura del consenso constitucional en el País vasco". "Hay un acuerdo de fondo entre PNV y EH Bildu sobre el futuro del País vasco y su camino hacia la autodeterminación y la independencia con el mismo objetivo que plantean los independentistas catalanes", ha asegurado.

También ha destacado la "revitalización" de la iniciativa ciudadana Gure Esku Dago "que es paralela a la ANC catalana", recordando que esta plataforma es la organizadora de la conferencia que va pronunciar el mandatario catalán en el Kursaal de San Sebastián, donde Torra se va reunir con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Alonso ha criticado la "consulta por la autodeterminación" que Gure Esku Dago va a celebrar este fin de semana en San Sebastián "con el apoyo de las instituciones que están siendo gobernadas por parte del PNV.

Asimismo, ha recordado el material didáctico del programa 'Herenegun' para asegurar que su objetivo es "legitimar y blanquear a quienes siempre estuvieron en el apoyo a la acción de ETA". "Hay un intento de blanquear a la izquierda abertzale para presentarlo como socio legítimo de un proyecto que están compartiendo", ha advertido.

"NO CAMINAR HACIA EL ABISMO"

El presidente del PP vasco ha insistido en que "la fotografía que inquieta a los vascos es el apretón de manos entre Urkullu y Torra esta tarde en Ajuria Enea", pero ha defendido que "estamos a tiempo de no discurrir por ese camino y de no caer en ese error, no caminar hacia el abismo en el País Vasco".

Al respecto, ha recordado el debate que se va a celebrar este jueves en el Parlamento Vasco con el que el PP pide "paralizar" el acuerdo sobre autogobierno alcanzado entre PNV y EH Bildu, que el PP cree que "nos lleva exactamente a Cataluña".

"El PNV y el propio lehendakari Urkullu tiene mañana una oportunidad de ir más allá de las palabras y hacer realmente gestos de distensión con hechos que garanticen que Euskadi no va a ir por ese camino", ha señalado.

Por ello, ha instado a Urkullu y al grupo parlamentario del PNV a que "si no quieren ir por el camino de Cataluña, den marcha atrás". "Tienen la oportunidad de retrotraer los trabajos de la ponencia, volver atrás del acuerdo con EH Bildu y, si quieren trabajar de verdad una reforma del Estatuto, volver a empezar para buscar una reforma transversal, que cuente con un consenso amplio, que respete los derechos del conjunto de los vascos a sentirse como quieren y a tener el sentimiento de pertenencia e identidad que les dé la gana", ha defendido.