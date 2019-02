El PP está "disgustado" con Delgado porque le ha acusado de ser "asesinos totalitarios" y exige que se disculpe

Delgado ha señalado, en su intervención en el pleno del Senado, que gracias a la ley de Memoria Histórica, el Gobierno socialista ha devuelto "la dignidad a los hombres y a las mujeres que fueron perseguidos por el totalitarismo" en la época del dictador Francisco Franco mientas señalaba con el dedo, según ha dicho Ayala, a la bancada del PP.

"Ella hablaba de los totalitarismos que habían asesinado a muchos ciudadanos y cuando lo hacía, con su lenguaje verbal estaba reafirmando con la cabeza y dirigiendo el dedo hacia toda la bancada del PP, por lo cual, la ministra estaba afirmando con su lenguaje verbal que nosotros somos poco menos que asesinos totalitarios", ha explicado Ayala.

A su salida del pleno, la senadora popular ha considerado que "lo mínimo" es que Delgado diga "lo siento, me he equivocado", puesto que a su juicio, las declaraciones de la ministra han sido "altamente insultantes". "Lo menos que puede hacer es pedir disculpas", ha reiterado.

Aunque ha asegurado que no es la primera vez que Delgado "no ha estado especialmente acertada en sus declaraciones" en el Senado, siendo además "la ministra más reprobada de la democracia". Sin embargo, eso no quita, según Ayala, que lo de hoy "haya sido increíble".