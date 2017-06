El PP, sin dirigirse a Bárcenas, culpa a oposición de abrir una causa general

El portavoz 'popular' en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, Carlos Rojas, ha evitado hoy dirigirse en ningún momento al extesorero Luis Bárcenas, y ha aprovechado su intervención para culpar a la oposición de abrir una causa general contra el partido en el Gobierno.

Rojas, quien no ha dirigido una sola pregunta ni ha saludado siquiera a Bárcenas durante su comparecencia ante la comisión, sí ha arremetido duramente contra los partidos de la oposición que, a su juicio, lo que quieren es rodear con un "cordón sanitario" al PP con fines partidistas y electorales.

"Parece que aquí todo vale con tal de igualarnos todos en el desprestigio. Algunos se han puesto las togas sin ser juez y muchos no han escuchado las advertencias de su propio partido", ha dicho.

Así aludía el portavoz del PP a las palabras de la portavoz socialista, Margarita Robles, en contra de abrir comisiones de investigación cuando hay un proceso judicial en marcha.

"Muchos se suman ahora al dogma de tomar el cielo por asalto", ha indicado en alusión a unas palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y para criticar que el PP haya "tenido que soportar" las acusaciones de "representantes públicos que se han erigido en nuevos Torquemadas".

Ha recordado, además, que el PP ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso por "graves problemas legales" en la comisión por no fijar un objeto y un límite temporal claro.

Puede ser un atajo, pero no todo vale

Y ha criticado que la comparecencia de Bárcenas tenga lugar sin que se resuelva ese recurso y se pretenda que sea una comisión "sin reglas" para buscar "rédito político".

"Así han empezado las cosas, fuerzas políticas que se unen con el objetivo de desgastar al PP al precio que sea, calumnias las que hagan falta, tirando de barro y ventilador", ha lamentado el diputado del PP.

Una estrategia, ha añadido, que "puede ser un atajo", pero no funciona porque los ciudadanos se dan cuentan de que "no todo vale".

Rojas ha insistido en que se debe investigar la financiación, pero no sólo del PP sino de todos los partidos: "Si no hay igualdad no hay credibilidad, la verdad no la impone un cordón sanitario, no se inventa, la verdad es o no es", ha subrayado.

El portavoz 'popular' ha intentado también defender la gestión de su partido y del Gobierno, afirmando que han sido quienes han aprobado el mayor número de medidas frente a la corrupción.

No obstante, ha sido interrumpido por el presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, cuando ha intentado también exhibir los logros económicos del PP.

Quevedo ha apelado a evitar espectáculos "circenses" y ha recordado que no era el lugar para hablar de economía.

"Puedo entender que no haga preguntas directas al compareciente, pero le ruego que evite hablar de política general", ha apuntado el presidente de la comisión a Rojas, quien insistía en que la oposición intenta tapar lo que está pasando en el país y eso es también la recuperación económica.

El diputado del PP ha llegado a afirmar que habían "tenido que aguantar el circo de Bildu" y nadie le había interrumpido, pero Quevedo le ha insistido en que su discurso no tenía ninguna relación con la comparecencia.