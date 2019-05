El PP exige la dimisión del director de TV3 tras pedir la Fiscalía procesar a la cúpula de la corporación por el 1-O

En concreto, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, que procese también por presunta organización criminal a 28 investigados, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y a excargos del Diplocat.

Ante estos hechos, Álvarez de Toledo ha señalado que el director de TV3 no debería seguir en su cargo. "Me gustaría que el señor Sanchis dimitiera. Tendría que haber dimitido ya, pero desde luego no puede aguantar ni un minuto más", ha afirmado, antes de presentar la conferencia-coloquio del candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.