Política

El PP censura que los diputados de ERC y PDeCAT no vayan al Congreso pero no pedirá que se actúe contra ellos

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha censurado este martes que los diputados de ERC y el PDeCAT no acudan por segunda semana consecutiva al Pleno de la Cámara Baja, pero ha recalcado que su grupo no pedirá que se tomen medidas contra ellos por no cumplir con sus obligaciones parlamentarias.