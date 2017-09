El PP pide no poner el "foco" en que se despida a la Guardia Civil con "¡A por ellos!" porque "no hay delito"

El portavoz de Comunicación del PP, Pablo Casado, considera que no hay delito en las "manifestaciones espontáneas" de ciudadanos que despidieron a la Guardia Civil destinada a Cataluña al grito de "¡A por ellos!", y ha criticado que "algunos" critiquen estas actuaciones y, sin embargo, no condenen actuaciones como los vehículos de la Benemérita "destrozados por los radicales".

"Creo que no hay que poner el foco dónde no existe delito. No voy a entrar a valorar qué dicen los paisanos de los guardias civiles cuando salen del cuartel correspondiente. Entro a valorar los cinco vehículos de la Guardia Civil destrozados por radicales y que 20 guardias civiles estuvieron retenidos toda una noche porque los radicales violentos no les dejaron salir. A mi eso sí me parece delictivo", ha enfatizado.

En este sentido, el dirigente del PP ha insistido en que no hay que centrarse en el hecho de que un ciudadano "saque una bandera a la saluda de un cuartel" o "diga lo que estime oportuno, siempre que cumpla la ley". De hecho, ha subrayado que el propio Ministerio de Interior "ha dejado claro que son manifestaciones espontáneas" y no están organizadas por "ningún cuartel o comandancia".

ES SURREALISTA QUE LOS DE LOS ESCRACHES QUIERAN DAR LECCIONES

El portavoz del PP ha criticado que "algunos", en alusión a Podemos, critiquen estas actuaciones o que haya ciudadanos que les "increpan" cuando hace meses "aplaudían los escraches como jarabe democrático de los de abajo". "Que los de Podemos vengan a dar una lección de orden público y democracia es surrealista", ha dicho, tras acudir a un acto en la madrileña Puerta del Sol tras los nuevos nombramientos del Ejecutivo autonómico.

Dicho esto, ha subrayado que "lo importante" es que se cumpla la ley porque "no puede haber un referéndum" en Cataluña este domingo. Tras asegurar que el 1-O es "imposible" e "inconstitucional", ha dicho que los gobernantes catalanes deben anunciar que no va a haber referéndum y que "se cambien los interlocutores a partir de la semana que viene".

Además, Casado ha criticado duramente las palabras del consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, acusando a la Policía y la Guardia Civil de ir a Cataluña a alterar el orden. A su entender, es "absolutamente inaceptable" que diga que lo que pretenden es "crispar a la sociedad catalana" cuando es la Policía y la Guardia Civil los que son "agredidos" y "reciben las provocaciones de los radicales"

VE "INACEPTABLES" LAS PALABRAS DEL CONSEJERO DE INTERIOR

Tras afirmar que el PP va a seguir apoyando a las Fuerzas de Seguridad, ha pedido al jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que "deje de poner tuits y cumpla la ley" porque, según ha dicho, es el juez y un fiscal "independiente" el que da instrucciones para que la policía defienda "la libertad y el orden público" en Cataluña.

"Ahora que conocemos que los peores radicales de toda España y los peores radicales de toda Europa están de viaje a Cataluña para intentar crispar el ambiente, lo que decimos es que las Fuerzas de Seguridad van a actuar sin complejos para defender las libertades de la mayoría silenciosa catalana que está harta de los radicales y esa minoría tan ruidosa", ha enfatizado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno va a estar "con todos los catalanes, haciendo cumplir la ley" y ha criticado la actitud de "políticos irresponsables" como el consejero de Interior catalán o el director de los Mossos que, a su juicio, están intentando "confundir a la gente". "No hay una policía que crispa sino que salvaguarda derechos y es agredida y provocada por los radicales. Sería bueno que Puigdemont dejara claro del lado de quién está", ha manifestado.

CARGA CONTRA IGLESIAS

Asimismo, Casado ha criticado las declaraciones de Pablo Iglesias hablando de una situación prebélica en Cataluña. "Cree el ladrón que todos son de su condición", ha dicho, para criticar que compare la situación en España con la de Venezuela, el país al que han asesorado y con el que se han "enriquecido y forrado".

"España es una democracia consolidada, y no hay ambiente prebélico sino seguridad y ley", ha afirmado rotundo Casado, para recalcar al partido morado que en España no hay "presos políticos" como en Venezuela.