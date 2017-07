PP canario achaca a los "desequilibrios insulares" de CC la ruptura de negociaciones

"Ese problema interno que mostraba que no había unidad de criterio en CC fue una de las razones que explican que las negociaciones no llegaran a buen puerto. Así como había dirigentes preocupados por la gobernabilidad, otros no estaban por la labor, y ganaron estos últimos", ha comentado en declaraciones a 'Cope Canarias'.

Antona ha dicho que está "convencido" de que hay dirigentes de CC que querían el pacto y "lo intentaron hasta el último minuto y de manera sincera, porque sabían que se jugaban la estabilidad".

Antona ha comentado que se ha cumplido lo que dijo su partido "pese a que algunos no se lo creían", que había un plazo para el 16 de junio y en vista de que "no había avances, pasado un mes, el 19 de julio", se dieron por concluidas las negociaciones.

"Dijimos que no entraríamos a cualquier precio y cumplimos nuestra palabra; dijimos que no éramos los sustitutos de nadie ni estábamos para apuntalar a nadie y en los hechos lo hemos demostrado; dijimos que el tiempo que nos habíamos dado era razonable y lo hicimos; dijimos que si llegábamos al Gobierno de Canarias era para comenzar una etapa de impulso y de cambios, pero desgraciadamente CC no lo quiso asumir", ha señalado.

Aparte de los desequilibrios territoriales, Antona ha apuntado que hubo una "suma de razones" para que fracasaran las negociaciones, entre las que aparecen una reforma fiscal, "que no era solo la bajada del IGIC, sino también del tramo autonómico del IRPF y de modernizar la estructura fiscal".

Según Antona, "siempre es bueno el momento para bajar los impuestos, de aliviar la presión fiscal a los ciudadanos, de dejar el dinero en su bolsillo, que es lo contrario a lo que hizo en el año 2012 el gobierno de Paulino Rivero, anunciado como algo de carácter transitorio".

En esa línea, ha comentado que "después del esfuerzo que todos han hecho durante la crisis, es bueno devolvérselo al conjunto de los ciudadanos, porque esto significa impulsar la economía con más ahorro e inversión, además de ser un incentivo al consumo".

Antona ha destacado también el trabajo del equipo de negociadores del PP, que obtuvo este lunes "el aval masivo del Comité Ejecutivo, que aprobó por unanimidad la autonomía y la libertad del Partido Popular de Canarias para tomar las decisiones que entendamos oportunas".

DEFIENDE LA AUTONOMÍA DEL PP CANARIO

Junto con esto, la dirección nacional también ratificó que el Partido Popular de Canarias "tenía toda la autonomía y libertad para tomar las decisiones que consideraba mejores con respecto a esta negociación", y en ese sentido, señaló que se hizo lo que había que hacer "en el momento en que había que hacerlo".

A partir de ahora, ha comentado que la Legislatura estará marcada por una Coalición Canaria que "está en minoría, tiene 18 de 60 diputados y, por lo tanto, debe hacer un esfuerzo permanente, como está haciendo el Partido Popular en el Congreso, para buscarel diálogo y el consenso en los grandes temas".

Por lo tanto, ha avisado de que "tendrá que negociar con todas las fuerzas políticas asunto a asunto e iniciativa a iniciativa".