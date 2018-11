PP pide al resto de partidos que apoyen "el desbloqueo" de la Ley de Indultos porque "los totalitarios no tienen cabida"

Durante su intervención ante la prensa en Isla Cristina (Huelva), se ha referido a la solicitud de su partido para pedir el amparo del Congreso de los Diputados para que se "desbloquee" la tramitación de la reforma de la Ley de Indulto para prohibir esta medida de gracia a los condenados por rebelión y sedición.

A su juicio, "el PSOE y el resto de partidos tienen que apoyar ese desbloqueo" de la reforma de la ley de Indultos ya que "si no tienen que explicar a la sociedad española el porqué no dicen claramente que no se puede indultar a aquellos que han roto la convivencia y quieren acabar con una España unida".

Además, el presidente del PP ha ensalzado la historia descubridora de España, recordando que, precisamente se inició desde Huelva, e incidiendo en que "España construyó la hispanidad". Por tanto, a su parecer, "la historia de España no la van a truncar un puñado de independentistas separatistas". Así, ha criticado que "los totalitarios dejaran lazos amarillos en la casa de Xavier García Albiol, marcando las casas como hacían los fascistas en los años 30".

Tras lamentar las presiones acontecidas con la intención de "dejar claro que mandan los independentistas, racistas, supremacistas" en Cataluña, Casado ha recomendado a la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, que "lea lo que escribía de Andalucía y de toda España su amigo Torra, el que gracias a sus votos tiene a Pedro Sánchez en La Moncloa".

"Estos totalitarios y estos energúmenos que escrachean nuestras sedes y marcan nuestros domicilios no tienen cabida en la España del PP", ha proseguido Casado, que considera que "si siguen haciendo eso, si no lo evitan, tienen que ser ilegalizados".

Para Casado, "los partidos políticos que alientan la violencia, que revientan coches, que apalean policías, que parten la nariz a mujeres por quitar lazos amarillos no pueden tener ni fondos públicos, ni amparo legal como organización política y esto que pasa en cualquier país normal del mundo, que hasta lo consagran las constituciones alemana, francesa y portuguesa, en España no puede ser que haya barra libre porque necesitamos sus votos para los presupuestos o para una moción de censura".

En esta misma línea, el presidente del PP ha pedido a Sánchez que "actúe" por lo que está pasando en Cataluña "antes de que pasemos del daño a los coches al daño personal, de los lazos amarillos a apalear policías como vimos en el 1 de Octubre".

Así, ha dejado claro que no va a responsabilizar a nadie de "ninguna desgracia como ellos hicieron con el PP muchas veces" ya que "no lo hice con incendios con daños mortales o con campañas en conflictos internacionales en el que un presidente del Gobierno socialista mandó tropas españolas", ha continuado.

"En Cataluña no puede seguir la escalada de tensión, no pueden seguir los escraches sin que pase nada", ha concluido Casado, que ha recordado que el PP ha ofrecido "el artículo 155, el desbloqueo de la Ley de Indultos, e incluso una ley de Acción Exterior y una ley de Símbolos, que rechazaron", así como "modificar el Código Penal para tipificar un referéndum ilegal tal y como estaba anteriormente". "Por tanto, que no sean responsables de alguna desgracia en Cataluña", ha dicho, alertando de que "la escalada de violencia en Cataluña de los supremacistas está siendo demasiado".