PP desacredita a Page frente "al golpe de Estado" en Cataluña por estar "escondido detrás de las faldas de Molina"

Así se ha pronunciado Riolobos durante una comparecencia en las Cortes regionales de este viernes en la que solamente ha hablado del "inicio de la secesión en Cataluña" y su impacto en la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha. "Es absolutamente intolerable que el Gobierno de García-Page propugne el diálogo con los golpistas", ha manifestado la 'popular'.

En este sentido, la representante del PP ha aseverado que ante esta situación, el presidente regional, así como tampoco el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, no puede ser "equidistante" ni "mantenerse de perfil" ante este desafío. "Tienen que apoyar el Gobierno de España en la defensa del Estado y de la ley".

"Page no ha dicho nada, y cualquier cosa que diga no tendrá ningún valor ni credibilidad porque los hechos son tozudos: él mantiene a un vicepresidente y a una consejera que defienden el diálogo con los golpistas en Cataluña, está callado cuando tiene que cesarlos de forma fulminante", ha sostenido Riolobos.

Asimismo, la 'popular' considera que García-Page es "cómplice de que se propugne el diálogo" y ha criticado que en el pleno celebrado este jueves en el Parlamento autonómico "se amordazó" a la oposición "impidiendo que se pueda hablar de lo que se está hablando en todos los parlamentos del país: la situación en Cataluña".

"Es muy grave defender el diálogo con golpistas. No hay nada que dialogar. Lo dicen los líderes del PSOE a su líder, al que Page ha jurado amor y apoyo eterno. No se entiende que Page siga escondido detrás de las faldas de García Molina, es intolerable", ha recalcado Riolobos, que preguntada por la fórmula que utilizó su partido para intentar llevar este debate a las Cortes, ha subrayado que la situación es "suficientemente grave" como para no utilizar el reglamento y los mecanismos legislativos con los que haber podido debatir de este tema.