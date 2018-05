El PP cree que el voto delegado de Comín puede anular lo que el pleno del viernes apruebe

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha avisado de que la decisión de la Mesa de pedir a ERC que justifique si su diputado Toni Comín puede seguir delegando el voto puede conllevar que los acuerdos del pleno previsto para el viernes sean "nulos de pleno derecho".

En rueda de prensa este miércoles, ha explicado que las votaciones del pleno en que participe Comín se invalidarían si se termina dictaminando que el diputado --en Bélgica desde octubre-- no tiene derecho a delegar su voto después de que la justicia belga haya rechazado la euroorden contra él.

La Mesa ha acordado este mismo miércoles dar siete días a ERC para presentar un informe sobre la situación de Comín, y mientras tanto mantiene su delegación de voto para el pleno del viernes: esta situación, según Fernández, podría conllevar prevaricación del órgano rector del Parlament.

"Es volver a la senda de las prácticas incorrectas de la señora Forcadell, y lo que hace Torrent es arriesgarse a incumplir la ley", ya que podrían anularse los acuerdos del pleno si participa en votaciones y al final se le revoca la delegación.

El voto de Comín es imprescindible para que JxCat y ERC tengan mayoría en la Cámara sin apoyo de la CUP, por lo que su participación en el pleno podría decantar decisiones.

El PP considera que, tras la negativa de la justicia belga a admitir la euroorden, la situación de Comín ha cambiado "radicalmente" y ya no se asemeja a la de los diputados encarcelados que no pueden acudir a la cámara.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no dará cuenta en el pleno del viernes de la composición del Govern, ya que el nombre de los consellers no se han publicado en el Dogc por la negativa del Gobierno central --que controla el boletín por el artículo 155 de la Constitución--, decisión que Fernández considera "política y no jurídica".

Ha criticado que se vulneran los derechos de los diputados en general con la intención de nombrar consellers a Jordi Turull y Josep Rull --en la cárcel-- y a Toni Comín y Lluís Puig --en Bélgica--, porque los cuatro "no pueden ir a las sesiones de control a dar cuenta de la acción del Govern".

"Tenemos derecho a poder preguntar en sede parlamentaria y a ser contestados en el momento", ha insistido, y ha apoyado que se mantenga la aplicación del 155 al no publicar los nombramientos en el Dogc.

"Apoyamos de manera rotunda la decisión de mantener la aplicación del artículo 155 mientras dure esta situación. No vamos a aceptar que desde el separatismo se desprestigie la figura del conseller", ha subrayado.