PP considera una "trampa de trileros" el veto a Iceta: "Es un divorcio fingido entre Sánchez y los independentistas"

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, Montserrat ha criticado la indignación del PSOE con el veto de ERC a Iceta. "Es puro postureo y teatro electoral entre el PSOE y los independentistas para obtener rédito electoral", ha señalado.

El Parlament ha rechazado este jueves que Iceta sea designado senador autonómico, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

"El PSOE finge un divorcio con los independentistas para que Sánchez se coloque como freno del independentismo", ha indicado la candidata del PP, quien ha insistido en que tras las elecciones autonómicas y locales del próximo 26 de mayo "llegará la reconciliación y el pacto" entre socialistas e independentistas.

Con todo, Montserrat ha señalado que Sánchez "está engañando a todos los españoles" porque considera que Iceta no quería ser senador ni presidir el Senado al no presentarse en las listas en las elecciones generales. "A mi no me venden la moto", ha expresado, al tiempo que tachaba el movimiento del PSOE como "la operación 'pimpinela-Iceta'.