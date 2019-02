Política

El PP decide no aprobar sus conclusiones sobre financiación de partidos y no denunciará a Iglesias y Narbona

El PP ha decidido finalmente no llevar a votación sus conclusiones sobre la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, por lo que se quedarán como un trabajo del Grupo Popular y no tendrá más consecuencias: no llevará a fiscalía, como tenía previsto, las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y del secretario de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, al sospechar que mintieron en sus declaraciones.