El PP pide la comparecencia de Ábalos en el Congreso por el "caos" del taxi y amenaza con su reprobación

En los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha acusado al ministro Ábalos de ser "el único responsable del caos del taxi, con dos ciudades colapsadas. "Los ciudadanos estamos perjudicados por el caos que él solo ha creado", ha comentado, en alusión a las huelgas de taxistas de Madrid y Barcelona.

A su juicio, lo que debería hacer el Gobierno sería recuperar "la paz social" entre el taxis y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) y que ambos sectores convivan. "Nosotros lo conseguimos cuando gobernábamos", ha añadido.

EXTREMADURA, IBERIA, ALQUILERES...

Pero, además, el PP responsabiliza a Ábalos de no garantizar el correcto funcionamiento del tren en Extremadura, de no haber previsto las consecuencias que puede tener para Iberia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y de haber "fracasado" a la hora de regular los alquileres.

En ese contexto, Montserrat avisa de que, si el ministro no comparece y no son suficientes sus explicaciones por todo este "caos", el PP pedirá la reprobación de Ábalos, "que sólo está preocupado en hacer dimitir a Susana Díaz y en ser el numero dos de (Pedro) Sánchez, y no de los problemas reales de los españoles".