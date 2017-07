El PP ve "autoritarismo" en la reforma exprés del Parlament y avisa que "las instituciones están preparadas" para actuar

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este martes que la reforma exprés aprobada por el Parlamento catalán para aprobar en "lectura única y sin debate" las llamadas leyes de desconexión con España evidencian "cierto espíritu de autoritarismo" y ha advertido de que "las instituciones están preparadas para impugnar".

"Es el colmo, en España y en cualquier país democrático cualquier decisión política mínima exige debate y una confrontación de ideas, y que haya distintas opiniones. Aquí se pretende hacerlo por la puerta de atrás, en un día y de manera rápida para que no se entere nadie", ha declarado Maillo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha recalcado que esa ruptura con España "no se va a producir" porque va a haber respuesta del Gobierno y de las instituciones democráticas del país de manera "tranquila pero al mismo tiempo contundente y firme". Según ha añadido, ese "delirio independentista no conduce a ninguna parte salvo a la propia frustración".

"El Gobierno está preparado y las instituciones españolas están preparadas para impugnar y para tomar las decisiones que hay que tomar en cada momento", ha dicho, tras recordar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya pidió ayer un informe urgente al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre esa reforma exprés del Parlamento catalán.

"UN DESAFÍO GLOBAL"

En este sentido, el coordinador general del PP ha recalcado que todos los pasos del Gobierno catalán dentro de esa hoja de ruta independentista están siendo recurridos porque "prima el Estado de Derecho", que tiene "instrumentos" para responder. "Es un desafío global y, por lo tanto, la respuesta no es solo del Gobierno sino de todas las instituciones del Estado", ha enfatizado.

Además, el también responsable de Organización del PP ha calificado de "auténtica incoherencia" que el Gobierno catalán haya anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo y al Constitucional el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que condiciona el FLA a que no se destinen partidas a la organización del referéndum.

Maillo ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que la "desobediencia no cabe" y ha recalcado que no querer cumplir las leyes ni la ignorancia de las mismas "excusa de su cumplimiento", ya que si no "sería la ley de la selva". "Que le pregunte el señor Puigdemont a Artur Mas qué opina de la desobediencia o al señor Homs, que precisamente ya no está en el Parlamento por esa desobediencia", ha dicho, en alusión al juicio por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

APOYO DEL PSOE

Maillo ha saludado que el PSOE haya dicho "no" al referéndum pero ha dicho que les gustaría en este momento "tan grave" ese partido estuviera "al lado del Gobierno en todo", en vez de "enredarse en sí mismo" en debates sobre la plurinacionalidad que, a su juicio, "ni ellos mismos tienen muy claro lo que es".

En cualquier caso, ha asegurado que confía en contar con el apoyo de los socialistas porque no son solo decisiones del Gobierno sino del Estado y sus instituciones, que "velan por la legalidad". "Por tanto, muchas de ella son discutibles, simplemente son acatables", ha enfatizado, para añadir que el Ejecutivo de Rajoy seguirá tomando decisiones ante el desafío soberanista "porque tiene la obligación de tomarlas".