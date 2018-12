PP avisa de que el acuerdo de Presupuestos PNV-EH Bildu ratificará su "acuerdo de fondo global" por el soberanismo

En una comparecencia de prensa celebrada en Bilbao, Alonso ha denunciado que esta misma mañana se ha "pasado el rodillo" en la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco "para algo que hasta ahora era imposible del reglamento", al aceptarse que EH Bildu "pueda presentar enmiendas de incremento de gasto, sin señalar la partida donde se va a producir el decremento".

A su juicio, "esto, que parece una cuestión técnica", supone "una innovación". "Quiere decir que el favorito del PNV tiene bula en este caso para que el reglamento se acomode a una interpretación que le favorezca", ha añadido.

Para el líder de los populares vascos, de esta forma, se vuelve de ratificar "la apuesta del PNV por un acuerdo con EH Bildu", y su consideración de que es "imposible" que sea solo "un acuerdo puntual". "Lo que se viene construyendo en los últimos meses es un acuerdo de fondo, que es global, entre el PNV y EH Bildu", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado el pacto para las bases de un nuevo estatus para Euskadi entre jeltzales y la coalición soberanista, "que se traslada a otros ámbitos que garantizan la estabilidad" del Gobierno Vasco y que "tiene la hoja de ruta que ha marcado Bildu en el Parlamento".

Para Alfonso Alonso, este "acuerdo de fondo político" entre las dos formaciones nacionalistas "que tendrá su ratificación mañana, con toda probabilidad, en el sostén de ese Gobierno y, por tanto, el apoyo a las cuentas".

En este sentido, ha destacado que este pacto ha tenido "otros episodios", y ha recordado que la formación dirigida por Arnaldo Otegi ha pactado también la Ley de transición energética. "Van haciendo también pactos sectoriales, que sostienen a un Gobierno que tiene el objetivo de caminar en la ruta soberanista que ha marcado Bildu y que el PNV ha comprado", ha apuntado.

Tras apuntar que "cada uno toma sus decisiones", cree que esto es "peligroso o, por lo menos, inquietante". En este sentido, ha lamentado que los jeltzales crean que van a "desactivar a la izquierda abertzale comprándole el discurso, pero, a lo mejor, ocurre después todo lo contrario".

"Lo que suele ocurrir es que, cuando compras el discurso del otro, lo que haces es engordar su discurso, y es lo que está haciendo el PNV", ha indicado.

"EL ENGAÑO"

Alonso ha criticado, en todo caso, "el fraude y el engaño" a la ciudadanía después de que los jeltzales se presentaran a las elecciones "diciendo que eran la garantía de la moderación". "Dijo que el nuevo estatus que pretendía impulsar esta legislatura iba a ser transversal, legal y pactado. Nada de eso se está produciendo y lo que está haciendo es mover su posición política para un acuerdo global con Bildu", ha subrayado.

A su entender, esto ocurre "al calor de que hubo un cambio de Gobierno en Madrid también apoyado por el PNV, y pensaron: 'ha llegado la hora de que demos un paso más'". "Esto es lo que viene ocurriendo tozudamente día tras día durante los últimos meses. Y creo que para nosotros es irresponsable no verlo o llamarnos a engaño", ha advertido.

En este contexto, ha llamado al PSE-EE, socio de Gobierno de los jeltzales, a realizar una reflexión. "¿Hasta dónde nos vamos a dejar llevar?", ha preguntado, para avisar de que "luego puede ser demasiado tarde o se haya llegado ya demasiado lejos, y sea cuando el Partido Socialista comprenda que el papel que le están asignando es el mismo que el que se asignaba Ibarretxe a Javier Madrazo (IU-EB), ser la coartada transversal de un Gobierno que está impulsando una política soberanista con los más radicales", ha añadido.

El presidente del PP vasco ha mostrado su "preocupación" y ha afirmado que su partido ha ofrecido "desde el primer minuto una alternativa de moderación, de entendimiento, que era realmente transversal, entre gentes que tienen una visión distinta del País Vasco, pero que, puesta en común, pueden construir para que esto pueda avanzar".

"Y la elección que finalmente ha hecho el PNV es, como siempre, tirarse al monte, ir con los más radicales y hacer el planteamiento que está construyendo ahora de ese acuerdo global con Bildu", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que la posición del PSE-EE "es importante" porque forman parte del Ejecutivo vasco, "está dando su aval a todas las actuaciones del PNV, está tragando con todo". En esta línea, ha recordado el texto que se aprobó en el Parlamento Vasco "que calificaba a la Constitución Española como ilegítima y antidemocrática".

"Fue votada por el PNV y por Bildu. Todos los hechos van ahondando en la misma dirección y el riesgo se va incrementando cada día que pasa en el País Vasco. El PSE-EE, después del batacazo en Andalucía, tiene que hacer particularmente esa reflexión", ha remarcado.

Por ello, les ha emplazado a que piensen si "esa política de mirar para otro lado frente a las exigencias de quienes quieren romper los consensos constitucionales o de aquellos que están defendiendo las vías de la autodeterminación y de la dependencia, no les está perjudicando gravemente, y está provocando una reacción en toda España, lo que pasa en Cataluña y lo que pueda pasar o puede empezar a pasar en el País Vasco".

LA PRIMERA VEZ

Alfonso Alonso considera que "es importante el día de mañana porque nunca ha habido un acuerdo de Presupuestos en el Parlamento vasco entre el PNV y EH Bildu, es la primera vez". "Ocurren cosas por primera vez con un Gobierno formado por el PNV y el PSE-EE, en un contexto político. No sé hasta cuándo hay que tener la mano en la cara para no ver las cosas en la sociedad vasca y también los partidos que estamos en el Parlamento", ha declarado.

En este sentido, cree que "la estabilidad se ha tirado por la borda, la legislatura se ha ido a una posición radical y terminará de muy mala manera".

Alonso ha recordado que los socialistas aseguraron que ellos eran "la garantía de que no iba a haber aventuras, pues que activen la garantía". En esta línea, ha explicado que él no pretende que rompan el Gobierno Vasco, sino que mantengan "una posición exigente" con el PNV.

También ha recordado que el PP ha ofrecido a los jeltzales su apoyo si "se retira de los acuerdos" con EH Bildu. "No estoy por romper, pero, desde luego, no estoy por que se inicie un camino de ruptura y miremos todos para otro lado. Creo que el PSE-EE está mirando para otro lado y no está ejerciendo el papel de garantía que dijo que iba a ejercer cuando entró en el Gobierno", ha apuntado.