El PP dice que de momento no hay un acuerdo con el PSOE para renovar el TC

El Partido Popular ha asegurado este miércoles que de momento no hay un acuerdo con el PSOE para la renovación de los cuatro magistrados que constitucionalmente toca elegir, han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El Senado comenzó el pasado mes de diciembre este proceso de renovación que afecta a cuatro magistrados: el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, la vicepresidenta, Adela Asúa, y otros dos magistrados fallecidos: Francisco José Hernando y Luis Ignacio Ortega. El plazo para presentar las candidaturas en la Cámara Alta finaliza el próximo día 10 de febrero, aunque esta fecha es el resultado de haber ampliado el plazo ya en dos ocasiones.

Los cuatro cargos que ahora se renuevan fueron elegidos en 2010 con tres años de retraso por que el enfrentamiento entre PP y PSOE hizo imposible el acuerdo en 2007 dentro del plazo previsto por la ley. Debido a ese retraso, han permanecido en el cargo seis años y no nueve, que establece la Constitución.

El pasado mes de diciembre, el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, dijo a Europa Press que el PSOE tiene voluntad de diálogo con el PP entre otras cosas porque sin ambos partidos no se alcanzaría en el Pleno del Senado la mayoría de tres quintos necesaria para poder aprobar los nombres de los nuevos magistrados.

No obstante, algunos parlamentos autonómicos no han esperado a que haya un resultado de la negociación entre el PP y el PSOE y han empezado ya a aprobar los nombres de los candidatos que van a proponer al Senado para proceder a esta renovación, aunque no es obligatorio que la Cámara Alta elija a los propuestos por las cámaras legislativas regionales.

Esta misma mañana, el parlamento valenciano ha propuesto a la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Alicia Millán y a la fiscal y portavoz de la Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert, como candidatas a magistradas del Tribunal Constitucional.

VALENCIA, NAVARRA, BALEARES Y GALICIA YA TIENEN CANDIDATOS

La primera se ha elegido a propuesta del PSPV y de Compromís, mientras que la segunda fue propuesta por Podemos. Mientas que los candidatos propuestos por el PP no han salido adelante. Se trata del Doctor en Derecho Laboral y catedrático Alfredo Montoya y del ya magistrado del Tribunal Constitucional desde 2014 Ricardo Enríquez.

Pero con anterioridad, otros parlamentos ya habían aprobado y enviado sus propuestas al Senado. En el caso del Parlamento gallego, donde el PP tiene mayoría absoluta, la aprobación se produjo a finales de diciembre y salieron elegidos el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Sieira Míguez, propuesto por los populares y la magistrada adscrita a la Sala de lo Social del TSX de Galicia Teresa Conde Pumpido, propuesta por el PSdeG.

También el Parlamento balear y el navarro han enviado ya sus candidatos. En el primer caso, salió elegido el catedrático de Derecho Constitucional Oliver Araújo a propuesta del Partido Socialista de las Islas Baleares. Mientras que en el caso del Parlamento navarro, la propuesta fue llevada a la Cámara por UPN. Se trata de Manuel Pulido, un letrado del Parlamento foral.

En el Parlamento andaluz, el Grupo Socialista propuso esta misma semana a la consejera del Consejo Consultivo de Andalucía María Luisa Balaguer Callejón, en virtud de la Resolución de la Presidencia de fecha 11 de enero de 2017.