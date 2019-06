PP emplaza a Vox a explicar el cambio de actitud en Zaragoza y le recuerda que si no le votan habrá alcaldesa del PSOE

Azcón ha realizado esta petición después de conocer que el portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, haya asegurado que en el Ayuntamiento de Zaragoza va a poder gobernar la izquierda porque el PP y Ciudadanos, que tiene un acuerdo firmado, "no han querido" negociar con Vox, cuyos votos necesitan para sumar mayoría absoluta.

Precisamente, los 14 escaños que suman los 8 concejales del PP y los 6 de Cs requieren del apoyo de los dos de Vox para alcanzar la mayoría de 16 votos sobre un plenario de 31.

Azcón ha abundado en que serán los representantes de Vox los que tendrán que explicar que ayer hubiera coincidencia y que estaban dispuestos a votar al PP de alcalde y además los acuerdos se han cumplido, peor si algo ha cambiado tendrán que ser ellos los que expliquen que Vox quiera hacer alcaldesa a la socialista Pilar Alegría".

JUNTAS DE DISTRITO

En rueda de prensa, Azcón ha asegurado que desde el PP han hablado con Vox para decirles que "todo lo de ayer seguía vigente" para detallar que los de formación que lidera Santiago Abascal tendrán responsabilidad en las Juntas de Distrito de la ciudad. "Se lo he dicho cuando les he comunicado el acuerdo con Ciudadanos".

El candidato del PP ha sido más explícito y ha señalado: "Hoy he llamado a Vox, les he explicado las condiciones del acuerdo y les he dicho que hablaríamos como con todas las fuerzas políticas y también que estarían en presidencias de Juntas de Distrito".

La candidata de Cs, Sara Fernández, que probablemente será la vicealcaldesa, ha añadido que la línea roja puesta por su formación es que Vox no entrara en el gobierno y "sigue vigente" para apostillar que "es un acuerdo programático con el PP, que es perfectamente asumible por muchas otras fuerzas políticas que quieran una Zaragoza nueva y moderna con unos servicios públicos que respondan a las necesidades de los ciudadanos".

Jorge Azcón y Sara Fernández han suscrito esta tarde el acuerdo programático del pacto de investidura que recoge 50 medidas, que son la base de un proyecto de futuro gobierno de centro derecha "moderado, en el que puede verse reflejado un amplio espectro de la sociedad".