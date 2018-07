El PP recuerda que la Universidad Rey Juan Carlos no tiene obligación de conservar los trabajos de Pablo Casado

La representación procesar de la URJC ha remitido un escrito a la juez del caso máster en la que se informa que "no les consta ningún documento consistente en los trabajos de señor Casado para ser evaluado" de estos créditos, "ni rastro documental que evidencie su aportación" en dicho curso.

A este respecto, las mismas fuentes han indicado a Europa Press que la Universidad no es responsable de la conservación de esos trabajos, que los alumnos entregan a los profesores y que son éstos, en último término, quienes los conservan, si así lo consideran, durante "un tiempo prudencial", aunque en el caso de Casado han pasado ya diez años.

Precisamente, la magistrada del caso máster ha requerido al catedrático Enrique Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos que aporten antes del día 2 de agosto los trabajos, en caso de que los conserven, con los que evaluaron al dirigente popular en el curso académico 2008-2009 de estos créditos no convalidados.

En una rueda de prensa celebrada a principios del mes de abril, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP compareció ante los medios de comunicación para mostrar los cuatro trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la URJC y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -- un total de 40 créditos-- para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor".

Entre ellos, destacó el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado 'Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia'.

Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: 'El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'; 'el reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro'; y 'Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional'.

"Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", dijo entonces el actual presidente del PP, que no obstante admitió que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos.