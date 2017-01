El PP espera que Trump "corrija" su política "aislacionista": "Eso es un pasado que ya sabemos a lo que ha conducido"

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha comenzado deseando éxito al nuevo presidente estadounidense y ha mostrado su deseo que su país siga siendo "una gran potencia" pero ha avisado de que debe abandonar el "aislacionismo".

"Volver a las políticas del 'english only', que fueron las que se intentaron en algunos Estados de Estados Unidos hace 30 años, no es el camino", ha subrayado el dirigente 'popular', como tampoco "restringir las libertades" o poner fin a determinados acuerdos comerciales. "Ese no es el camino que necesita el mundo", ha insistido.