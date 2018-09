El PP cree que Torra no defenderá su proyecto en el Congreso para no escuchar el "no" de la mayoría

"Quieren desoír el no de los que defendemos la unidad de España, ha dicho la portavoz en declaraciones en el Congreso, a propósito de la sugerencia de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, de que Torra acuda a las Cortes a plantear una iniciativa.

Dolors Montserrat ha recordado que Artur Mas ya recibió el rechazo del Congreso a su proyecto, "pero desoyeron el no". Después, se le ofreció a su sucesor en la Generalitat, Carles Puigdemont, que acudiera también a la Cámara para plantear su propia iniciativa. "Y no quiso venir si se votaba", ha agregado la portavoz.

La propuesta de Pastor, ha continuado, supondría que Torra presentase a las Cortes un proyecto que también fuera discutido y votado, pero Montserrat ha dado por supuesto que no lo hará. "Quieren desoir el no de los que defendemos la unidad de España. Me temo que Torra está en su hoja de ruta de romper España", ha añadido la portavoz del PP, que ha exigido al Gobierno "que no esté desaparecido" ante la situación en Cataluña.

Durante un desayuno informativo en Madrid, Pastor ha propuesto a Torra que plantee su proyecto político en el Congreso y "escuche" la opinión del resto de partidos. "En el Parlamento siempre debe haber espacio para todos los planteamientos, pero es necesario que se encuentren dentro de la ley y, si no, cambiemos la ley", ha dicho.