PP del Senado insiste en que no está aún planteado el 155 y el PSOE pide no añadir más "especulación"

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha afirmado que de momento no está planteada la aplicación del artículo 155 de la Constitución que autorizaría al gobierno a tomar medidas como retirar competencias a al Generalitat de Cataluña, aunque ha insistido en que todas las vías legales están abiertas. El PSOE, por su parte, ha pedido no añadir más "elementos especulativos" a la situación.

El portavoz socialista, Ander Gil, ha dejado claro tras la Junta de Portavoces de este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le ha planteado al PSOE este escenario. Tampoco se ha producido de momento una declaración unilateral de independencia que podría ser el detonante para aplicar ese artículo, ha agregado, y ha pedido "no añadir más elementos especulativos", ha reclamado Gil.

Barreiro ha reiterado que el 155 de la Constitución es "un instrumento más" pero no el único y que todos ellos pueden en un momento dado activarse. No ha aclarado si el PP entiende que este artículo podría servir para retirar todas las competencias al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en caso de una declaración de independencia, y convocar elecciones autonómicas.

"Si llega el 155, nos pronunciaremos", ha sido su respuesta, recordando que es el Gobierno el que tiene que plantear medidas concretas al Senado para que éste le autorice o no a tomarlas.

El portavoz 'popular' ha asegurado que queda tiempo para el diálogo en Cataluña si la Generalitat vuelve a cumplir el Estatut y la Constitución y ha lamentado los incidentes del domingo, de los que ha responsabilizado a las instituciones que promovían el referéndum. En cualquier caso, ha rechazado una interlocución con quien "se ha saltado la ley" y "no actúa democráticamente", en referencia a Carles Puigdemont.

UN DEBATE EN EL SENADO

Las declaraciones sobre el 155 se han producido tras la Junta de Portavoces de este martes en el Senado, en la que no se ha tratado este asunto pero sí ha tenido lugar un debate sobre Cataluña que no estaba previsto.

Lo ha provocado la portavoz de Coalición Canaria, María del Mar del Pino Julios, que comparte grupo parlamentario con el PDeCAT, y que ha planteado por qué no convocar a la Comisión General de Comunidades Autónomas para abordar la situación catalana y para que el primer debate en el Senado no sea precisamente la aplicación o no del citado artículo constitucional.

En declaraciones a Europa Press, la senadora ha recordado que en esa comisión puede participar el Gobierno pero también todas las autonomías, que "también son Estado" y están concernidas por lo que ocurre, ha dicho.

La portavoz canaria ha aclarado que la iniciativa es de Coalición Canaria, aunque se la ha comunicado al PDeCAT tras la Junta de Portavoces, y que ha contado con el respaldo del resto de grupos salvo con el del PP, que cree que no es el momento. El PSOE se ha mostrado a favor de un debate autonómico, pero ha aclarado que el asunto catalán va a tener un foro de discusión en el Congreso. "Allí se van a poder sentar todos los partidos y se debe poner en marcha de forma inmediata", ha reclamado.

PODEMOS SIENTE "PÁNICO"

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ramón Espinar, ha defendido esta posibilidad y ha asegurado sentir "miedo" de que el PP entienda que este no es el momento para un debate así sobre Cataluña. "¿Para qué es entonces el momento? Da pánico", ha añadido.

Espinar ha pedido diálogo entre el Gobierno y la Generalitat antes de una declaración de independencia, porque "la respuesta sólo judicial y de represión policial" no sirve, ha dicho. También ha criticado que el presidente del Gobierno no acuda al Pleno del Senado del martes que viene, según ha confirmado el Ejecutivo hoy, y no se enfrente al debate catalán también en esta Cámara.

José Manuel Barreiro ha explicado que el PP cree que no es el momento para una sesión monográfica sobre Cataluña en el Senado, pero no se ha cerrado a estudiarlo más adelante si hay una propuesta. Pero ha aprovechado para recordar que Puigdemont ya rechazó participar en la Comisión General cuando le invitó el Senado la pasada primavera: se le ofreció esta posibilidad cuando pidió dar una conferencia en la Cámara Alta, pero la rechazó.