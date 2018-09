El PP afea en el Senado el "cese político" del jefe de la UCO y Marlaska promete explicarse cuando resuelva el recurso

El senador Antonio Sanz ha exigido una rectificación por la "cobardía política y el desprecio al Parlamento" de Grande-Marlaska, que en el Congreso rechazó el 29 de agosto entrar en detalles sobre este cese motivado en la "pérdida de confianza" después de que Sánchez Corbí comunicara a sus subordinados en una orden interna que paralizaba las actividades con cargo a los fondos reservados por falta de disponibilidad de los mismos.

"El impago de fondos reservados es una negligencia política de su Ministerio", ha defendido el senador 'popular'. Tras darle la bienvenida por su reciente nombramiento como portavoz de Interior en el Senado, Grande-Marlaska ha reprochado a Antonio Sanz su tono, impropio en su opinión teniendo en cuenta su anterior cargo como delegado del Gobierno en Andalucía.

Al igual que ocurrió en el Congreso ante las protestas del PP y Ciudadanos, Grande-Marlaska ha prometido dar detalles de este cese cuando resuelva el recurso porque, en su opinión, "no hay que ser fino jurista" para entender que su imparcialidad puede verse en entredicho si se pronuncia sobre una cuestión sobre la que tiene que resolver en su condición de ministro.

LA UCO ES "MUCHO MÁS QUE UNA PERSONA"

"El día que yo resuelva ese recurso vendré a cuantas comisiones quieran", ha defendido Grande-Marlaska, insistiendo en la necesidad de preservar la división de poderes. "No se escude en el secreto oficial, nadie le pregunta por información reservada", le ha respondido el senador Sanz, recordando que el Parlamento "no es su juzgado" y que, por tanto, "tiene obligación de no tapar la verdad". "¿O es que tiene algo que ocultar con este cese?", se ha preguntado.

Antonio Sanz ha calificado el cese de Sánchez Corbí de "arbitrario, sospechoso, infundado e inexplicable". Además, ha señalado que la pérdida de confianza en 15 días de Gobierno del PSOE se producen tras 30 años de servicio "intachable" de este coronel, recordando su trabajo contra el terrorismo, la corrupción o en la resolución de desapariciones como la de Diana Quer o el niño Gabriel Cruz.

Grande-Marlaska ha sostenido que la lucha contra la corrupción "es mucho más que una persona", subrayando que el éxito de las operaciones policiales dependen de todos los integrantes de unidades como la UCO de la Guardia Civil o la UDEF en la Policía. También ha reprochado a Sanz que sólo hablara del caso ERE investigado por la UCO y no de otros que afectan al PP como Gürtel.