El PP pide a los letrados del Senado un informe sobre la comparecencia de Sánchez en la Cámara Alta

En el escrito, el GPP recuerda que, con fecha 15 de enero de 2019, al amparo del artículo 70.1 del Reglamento del Senado, presentó en el registro de la Cámara una solicitud de convocatoria del Pleno extraordinario pidiendo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Senado.

El objetivo de esta petición es que el presidente del Ejecutivo informe sobre las demandas planteadas en el documento que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, le entregó en la reunión bilateral celebrada el día 20 de diciembre de 2018, así como sobre los acuerdos alcanzados y las concesiones realizadas.

El GPP apunta que el Reglamento del Senado establece que el presidente de la Cámara Alta debía convocar el Pleno dentro de los diez días siguientes al registro del escrito, es decir el día 24 de enero. El presidente del Senado convocó el Pleno a las 16.00 horas del día 24 de enero "sin tener respuesta en los días posteriores por parte del Gobierno ni afirmativa, ni negativa, ni solicitando un cambio de fecha por motivos de agenda".

Además, recuerda que "a la reunión de Mesa y Portavoces de la Cámara, celebrada el día 24 de enero, no asistió el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes".

Para los populares, esta actitud demuestra "la desatención del Gobierno de Sánchez al no acudir al llamamiento del Senado, no sólo del presidente del Gobierno, sino también la no asistencia sin previo aviso del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, la reunión de la Mesa y portavoces celebrada el pasado 24 de enero".

En este sentido, la portavoz adjunta del PP en el Senado, Cristina Ayala, ha dirigido dos preguntas escritas al Gobierno para solicitar información de la agenda de Pedro Sánchez en Davos.