PP denuncia en el Senado que el catalán es motivo de exclusión en Baleares y el PSOE dice que es "politiquilla"

El Senado ha aprobado una moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que insta a las comunidades autónomas bilingües a no excluir de los puestos de la sanidad pública a los profesionales sanitarios que no sepan la lengua cooficial. Los 'populares' piden al Gobierno que el conocimiento de la lengua se valore pero no restrinja el acceso a plazas, algo que ha afeado la oposición que acusa a los 'populares' de hacer "politiquilla" con un asunto que puede dividir a la sociedad.

El debate se ha centrado en buena medida en la situación de Baleares, que impulsó el pasado marzo un decreto autonómico que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública de las islas.

"Es deber de los gobernantes atender a todos los ciudadanos y ofrecer el mejor servicio posible", ha dicho el senador 'popular', Santiago Marí, tras recordar que, de acuerdo con la distribución competencial en España, la atención sanitaria es una competencia ejercida por las autonomías.

Según este senador, en muchas comunidades los puestos de trabajo sanitarios, sobre todo los más especializados, no se cubren. Una carencia que, a su juicio, se hace "más evidente" en las comunidades autónomas bilingües y puede conllevar un deterioro en los servicios sanitarios públicos.

En este sentido, Marí ha asegurado que en el caso concreto de Baleares la exigencia de un nivel de conocimiento de la lengua cooficial para todo el personal estatutario del servicio de salud puede jugar en "detrimento" de la calidad de la asistencia.

"Se está primando el conocimiento del idioma sobre la cualificación profesional y limitando al resto de ciudadanos el acceso a la función pública en estas comunidades. Desde el Partido Popular pensamos que los idiomas sirven para comunicarse y que son un gran valor que enriquece nuestra cultura. No es de recibo que la calidad asistencial de los ciudadanos de Baleares esté en riesgo por puro sectarismo de un gobierno anclado en el nacionalismo radical", ha apostillado.

Esta moción se ha discutido en paralelo al anuncio de la Delegación del Gobierno en Baleares de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) un recurso contra el decreto.

EN BALEARES EL IDIOMA SIEMPRE HABÍA SERVIDO PARA UNIR

Por su parte, la senadora por Mallorca, Catalina Soler, ha intervenido para rechazar las enmiendas al considerar que "lo único que pretenden es vaciar de contenido la moción", y ha criticado que, a pesar de los problemas que padece la sanidad en Baleares, el Gobierno de Armengol asegure que no pasa nada, que todo funciona bien y que el decreto del catalán no está afectando para nada ni está excluyendo a nadie.

"En Baleares siempre hemos sido una tierra de convivencia, de acogida, de mezcla de culturas, en donde los idiomas nos han servido para entendernos y unirnos y no para separarnos y generar confrontación como está pasando ahora con un gobierno balear desnortado", ha comentado la senadora.

Por ello, ha asegurado que si a partir de 2019 el PP vuelve a gobernar en Baleares el catalán "dejará de ser un requisito" y pasará a ser un mérito, por lo que la comunidad volverá a "abrir los brazo" a España, a Europa y al mundo.

EL PSOE ACUSA DE HACER "POLITIQUILLA"

En la replica, el PSOE se ha mostrado muy crítico con la iniciativa del PP, a la que ha tachado de no pretender mejorar la situación de los profesionales, ni de los pacientes. Por ello, ha acusado al PP de hacer "politiquilla" con cuestiones que son "importantes" y representan un problema político grave en la actualidad, por lo que ha exigido responsabilidad política.

El senador José Martínez Olmos ha recordado al PP que decretos como el de Baleares están "protegidos" por la Constitución y el PP, como partido de Gobierno, "tiene la obligación de tener una sensibilidad especial con los asuntos que pueden dividir a los españoles".

Ha recordado a la bancada 'popular' que en comunidades como Galicia, donde gobierna el PP, conocer el gallego "es requisito", algo que ha defendido. Así, Martínez Olmos ha instado a los 'populares' a ser coherentes y lleven medidas como la presentada hoy en el Senado al parlamento de Galicia.

Niega el Grupo Socialista que en Baleares exista una mayor "fuga de batas blancas" por la cuestión del idioma, "igual que en otros sitios", ha reiterado el senador, apuntando a que estas se deben a la política "nefasta" del PP.

Mientras, Unidos Podemos ha criticado que el debate que plantea el PP es "extemporáneo", mas propio de los años 70 y de una Alianza Popular que "no encontraba encaje" en la Constitución. La senadora Contxi Palencia ha defendido la diversidad lingüistica española, "una riqueza que cada territorio debe enfocar desde su idiosincrasia".