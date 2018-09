El PP urge a Sánchez a dar explicaciones sobre su tesis y no es partidario de la comisión de investigación como Cs

A su entender, podría hacerlo por "plasma" o "videoconferencia" porque si no lo hace "cuanto antes" tendrá que comparecer en el Senado como ha solicitado el Grupo Popular, una petición que la Mesa de la Cámara Alta calificará el próximo martes.

Por el momento, los 'populares' no son partidarios de abrir una comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez como quiere Ciudadanos por entender que eso no sirve para nada, según fuentes de la formación. Además, creen que no pueden seguir hablando de las notas y los estudios de los políticos, sino que tienen que se los ciudadanos los que pongan nota a su actuación política, según las mismas fuentes.

En concreto, el partido de Albert Rivera ha dicho que intentarán crear esa comisión en el Congreso sobre la tesis de Sánchez si el jefe del Ejecutivo no comparece ante la Cámara Baja para despejar las "dudas" que existen sobre si la hizo él o no, si la plagió y si tuvo trato de favor por parte del tribunal que la evaluó.

Ante ese planteamiento de Cs, García Egea considera que los políticos más que "generar comisiones" de investigación parlamentarias y "apuntarse a la moda del día o la noticia de la semana", lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar para que Sánchez y sus socios no lleven a cabo sus "planes de arruinar España".

DAR EXPLICACIONES "VOLUNTARIAMENTE"

En una rueda de prensa en la sede del PP, García-Egea ha afeado a Sánchez que esté "escondido" y lleve "dos semanas sin abrir la boca" sobre este tema. "Le aconsejo que dé explicaciones cuanto antes, que explique todas las informaciones que se están publicando en los medios", ha manifestado, para añadir que si no ofrece esas explicaciones "voluntariamente" van a "acelerar en el Senado" para que comparezca "cuanto antes".

De la misma manera, el 'número dos' del PP ha señalado que sus socios, lo "más cariñoso" que le han dicho es que es "cutre" que copie párrafos sin citar ni mencionar al autor en el libro que escribió con Carlos Ocaña, en alusión a unas declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Aunque los socios de gobierno de Sánchez han empezado a retirarle "tímidamente" su apoyo, ha asegurado que son "cómplices" del presidente del Gobierno en este asunto de la tesis porque "ninguno de ellos" ha pedido su comparecencia en el Congreso. De hecho, ha admitido que intentar esa comparecencia en la Cámara Baja es "predicar en el desierto" porque sus socios "lo pusieron en Moncloa para servir a sus intereses" y ahí hay una "simbiosis perfecta".

PUEDE DAR EXPLICACIONES POR PLASMA

En cualquier caso, el secretario general del PP ha dicho que van a "intentar" que esa comparecencia sea "lo antes posible" en el Senado "si no da explicaciones antes ante los medios de comunicación, que es lo que debería hacer".

De hecho, se ha mostrado partidario de que lo haga "a través del plasma" que el PSOE afeó en su día a Mariano Rajoy o por videoconferencia, e incluso se ha ofrecido a "asesorarle" en la tecnología" que puede usar en esa comparecencia pública.