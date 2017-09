El PP avisa a Sánchez: "No puede haber equidistancia entre quienes defienden la ley y los que la violentan"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha lanzado este martes un aviso al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha advertido de que "no puede haber equidistancias entre quienes defienden la ley y los que la violentan". "No me gustaría que alguien empezara por ese camino de las equidistancias", ha remachado.

Así se ha expresado Hernando en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso y en la que ha puesto en valor la "prudencia" con la que, desde su punto de vista, se están desempeñando tanto el Gobierno como la Fiscalía con respecto a la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña.

El dirigente 'popular' ha dicho ser consciente de las "dudas intelectuales sobre la nación española" que alberga el secretario general del PSOE, pero le ha querido dejar claro que las "equidistancias" no valen en el tema catalán.

En este punto, ha insistido en que el PP quiere "favorecer el acuerdo" que tiene con el PSOE y Ciudadanos para defender la ley en Cataluña y ha recordado que dio su apoyo a la comisión sobre el modelo territorial auspiciada por los socialistas.

DIÁLOGO ¿PARA QUÉ?

Eso sí, ha instado a Sánchez a explicar qué se refiere exactamente cuando propugna el diálogo para lograr una solución pactada sobre Cataluña. "Cuando alguien habla de diálogo como si fuera el bálsamo de Fierabrás, tiene que decidir si el diálogo es para dar la razón a los que están violentando la ley o para que algunos vuelvan al diálogo para defender la Constitución y el Estatuto", ha afirmado.

Preguntado si cree que el PSOE apoyaría, en su caso, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Hernando ha remarcado que "se está demostrando que hay suficientes mecanismos para hacer frente a este tipo de desafíos, desvaríos y locuras bárbaras" y que les gustaría seguir contando con el respaldo de los socialistas. "Lo decidiremos entre todos", ha añadido sobre la utilización del citado precepto.

En cualquier caso, ha recurrido a una cita del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, para subrayar que "los que quieren descuartizar España no se van a salir con la suya" y ha vuelto a pedir a los independentistas que renuncien a la "locura" del referéndum.

"Sólo los que transgreden las leyes desde el poder son los que promueven movimientos totalitarios", ha sentenciado, acusando a los independentistas de fomentar la "confrontación social", incluso entre familias y municipios.

CONFRONTACIÓN SOCIAL

Además, ha acusado al expresidente de la Generalitat Artur Mas y los demás independentistas de vivir "en un mundo paralelo" que se basa en "deformar la realidad y contar mentiras" y ha defendido el despliegue policial en Cataluña con motivo del referéndum.

"Se han enviado los refuerzos que Interior ha creído convenientes para reforzar la seguridad de los ciudadanos ante una amenaza que se ha mostrado ya de forma violenta", ha dicho, mencionando actos contra agentes de la guardia civil o de "acoso" a la Justicia.