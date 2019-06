PP vasco cree que si Sánchez no es capaz de conformar un Gobierno viable, habrá que ir a nuevas elecciones

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que, si Pedro Sánchez no es capaz de conformar un Gobierno viable, habrá que ir a nuevas elecciones generales. "Yo prefiero unas elecciones a un mal Gobierno", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Los desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Alonso cree que "no hay debate posible" en el PP en el tema de la investidura del líder socialista. "No tienen ningún sentido que nosotros nos planteemos abstenernos, y no creo que se dé ninguna circunstancia para que sea así", ha añadido.

A su juicio, el papel de los populares es ser la alternativa al PSOE y ha afirmado que Sánchez debe explicar qué formula de Gobierno pretende tener, porque "no se trata solo de ir sumando unos votos para pasar la investidura, que tampoco parece que lo tenga muy claro, sino que luego tendrá que decir en qué consiste el Gobierno que quiere hacer".

"Lo que sabemos que ha planteado es deshacer las reformas de Rajoy, que son las que están haciendo que España esté creciendo, quiere subir los impuestos, y diseñar una especie de Estado plurinacional con un giro identitario", ha subrayado.

"PACTAR EL PAÍS Y DISPUTAR EL GOBIERNO"

Tras señalar que se trata de "algo diametralmente opuesto" a lo que propone el PP, ha insistido en que "no tiene ningún sentido" que favorezcan la investidura de Pedro Sánchez. "Yo creo que el PP y el PSOE tenemos que pactar el país y disputar el Gobierno", ha explicado.

Alfonso Alonso cree que Sánchez "amaga mucho con otras elecciones", pero ha advertido que "hay mucho riesgo en cargar las urnas". "En las urnas nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero, si no es capaz de ofrecer una alternativa, habrá que ir otra vez a las elecciones", ha dicho, para recordar que "el programa, las ideas y el mensaje" con los que se presentó el PSOE a los comicios "parece bastante incompatible con pedir el voto al PP y a Ciudadanos para hacer una política que combaten".

VALLS

Preguntado por la oferta de Valls de apoyar a Ada Colau para que no haya un alcalde independentista en Barcelona, se ha mostrado "perplejo" por su "peripecia". "Era primer ministro en Francia, luego vino aquí, luego era la gran alternativa de un partido que había sido apoyado, luego sacó un resultado, yo creo que mejorable, y ahora está en esa situación en la que recomienda encarecidamente lo menos malo", ha dicho. A su juicio, resulta "todo un despropósito".

"A mí no me gustan los independentistas, y no me gustaría que manejaran el Ayuntamiento de Barcelona pero, también, la fórmula actual no despierta ninguna ilusión por mi parte. Estamos en una situación mala en Barcelona. Entre lo malo y lo peor", ha indicado.