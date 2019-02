PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre Venezuela y censura que no acuda a las manifestaciones

Un reconocimiento que, según el PP, llega "tarde" porque ha dado tiempo a Nicolás Maduro a organizar su reacción a lo que está ocurriendo, ha denunciado el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, presidido por Pablo Casado.

Maroto ha asegurado que quieren preguntar al presidente del Gobierno en el Congreso lo que no han podido plantearle hoy los periodistas, puesto que el anuncio del reconocimiento de Guaidó ha sido en una comparecencia de Pedro Sánchez sin preguntas.

"Un presidente que no atiende a preguntas sobre una cuestión de Estado tiene algo que no quiere decir", ha dicho Maroto, que ha calificado además de "desleal" al presidente por no haber consultado con el líder de la oposición sobre este asunto.

El vicesecretario de Organización ha hecho hincapié en que esa "deslealtad" es con todo el país, porque Pedro Sánchez ha marcado la posición de España "sin siquiera descolgar el teléfono" para hablar con la oposición. "Eso no lo hace nadie en Europa", ha añadido.

UN PRESIDENTE Y UN PARTIDO "AUSENTES"

El dirigente 'popular' ha censurado especialmente que ni Sánchez ni el PSOE hayan acudido a ningún acto de apoyo a los ciudadanos venezolanos ni a concentraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y a favor del reconocimiento de Guaidó. "La anomalía es tener a un presidente del Gobierno y a un partido ausentes", ha dicho.

Javier Maroto ha dicho que esta es precisamente una diferencia "sustancial" entre Pedro Sánchez y otros líderes europeos que también han reconocido este lunes a Juan Guaidó, que la mayoría de ellos "están acudiendo con normalidad a las convocatorias en la calle y acompañando a los venezolanos en sus países".

También a su juicio distingue a Sánchez que sus socios de gobierno votaron "contra todos los demás" en el Parlamento Europeo cuando esta institución reconoció al presidente de la Asamblea Nacional como presidente de Venezuela.