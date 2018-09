PP afea a Sánchez que no le planteara a Casado su reforma constitucional: "Es grave, lo improvisaron"

"Si alguien lleva en su programa de Gobierno una reforma de la Constitución supongo que estará meditada y estará bien pensada y supongo que en una reunión con el PP se plantearía", ha señalado Maroto en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Así ha afeado que el planteamiento de Sánchez de reforma 'exprés' de la Constitución para suprimir los aforamientos no fuera planteado por el presidente en el encuentro que mantuvo con Casado en La Moncloa en verano. "Es una cuestión grave, porque no es que quiera ocultarlo si no que lo improvisaron", ha dicho el dirigente 'popular'.

A su juicio, la propuesta de Sánchez de reforma de la Constitución se planteó "de sopetón" y para "tapar" la polémica suscitada sobre supuestas irregularidades en su tesis doctoral. "Demuestra lo poco que le importa la supresión de los aforamientos y lo poco que le importa la Constitución", ha criticado, afeando que Sánchez no avisara al resto de formaciones.

Ha alertado que el debate sobre la reforma del texto constitucional tiene "muchísimos problemas" y ha avisado al Gobierno de que "se equivoca" si quiere usar este asunto para favorecer "sus intereses partidistas" o para "instaurar" la República.

NINGÚN PROBLEMA CON QUITAR LOS AFORAMIENTOS

Sobre la cuestión de la supresión de los aforamientos, el vicesecretario del PP ha asegurado que Génova no tiene "problema" con proceder a esa retirada y ha cargado contra la posición "sonrojante" del PSOE, que no ha aclarado el calado de su medida.

Maroto critica que, tras lanzar la propuesta, el Ejecutivo ha matizado en varias ocasiones la extensión que tendría. Así ha apuntado que, pese a lo anunciado por el presidente, Ferraz finalmente acotó el fuero de diputados, senadores y miembros del Gobierno --que se traduce en que sus causas las estudia el Tribunal Supremo-- a su actividad política, pero no a delitos que puedan cometer en el ámbito privado.

Según el PP, esto supone que los casos de corrupción no afectarían a la retirada del aforamiento, algo que tachan de "sorprendente". Según critica Maroto, se quitaría el aforamiento "solo para algunos" y "no cuando hay actos de corrupción".

Alerta el dirigente 'popular' que los socios de Sánchez en el Parlamento intentarán abrir otros debates aprovechando la iniciativa de reforma constitucional y ha apuntado a que Podemos intentará discutir la figura del rey y las fuerzas independentistas buscarán la celebración de un referéndum separatista en Cataluña.