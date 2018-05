PP dice que Revilla intenta "tapar con barbaridades" que sus libros están saliendo "muy caros" a los cántabros

El Partido Popular ha afirmado hoy que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, intenta "tapar con difamaciones y barbaridades lo verdaderamente importante" y que, a su juicio, es que "sus libros están saliendo muy caros a los cántabros", y le ha pedido que aclare si el 15 de mayo fue a San Sebastián a promocionar su último libro en coche oficial.

En un comunicado, la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha hecho hincapié en que "lo criticable y escandaloso no es que Revilla escriba libros, sino que se dedique solo a eso, a la promoción de sus libros, mientras la comunidad va sin rumbo".

"Eso es lo escandaloso, que Revilla se está haciendo rico a costa de los cántabros. Que los cántabros tengan que financiar los negocios de su presidente", ha afirmado González Revuelta, quien ha añadido que "ha quedado claro que Revilla dedica todo su tiempo al cuento y no ejerce como presidente porque gana más dinero con los libros que con su trabajo".

Ahora, según la dirigente 'popular', "Revilla tiene que explicar si, además del tiempo que debería dedicar a presidir Cantabria y no dedica, destina otros recursos de todos los cántabros a su autopromoción".

Así, la secretaria autonómica del PP le ha pedido que aclare quién paga sus actos de promoción y sus desplazamientos y que explique, por ejemplo, si el 15 de mayo fue a San Sebastián a promocionar su libro en su coche oficial.

González Revuelta ha señalado que "a Revilla no le ha quedado más remedio que dar explicaciones sobre el escándalo de sus libros ante la insistencia del PP", por lo que, ha dicho, "no puede sacar pecho de una transparencia que no existe y unas declaraciones de la renta que no son accesibles a los ciudadanos en ninguna página web".

Además, se ha preguntado "si Revilla seguiría diciendo las barbaridades que dice sobre los demás y difamando como lo hace si no estuviera amparado por la inmunidad y el aforamiento".