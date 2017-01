El PP asegura que Rajoy ya pidió perdón a las familias de las víctimas en televisión en 2009

El PP ha subrayado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya pidió perdón en 2009 a las familias de las víctimas del accidente del Yakovlev en un programa de televisión de máxima audiencia de televisión.

Así lo ha recordado el portavoz 'popular' de Defensa, Ricardo Tarno, en referencia a la intervención del presidente del PP, entonces en la oposición, en el programa 'Tengo una pregunta para usted' de TVE.

En la comisión de Defensa y ante la ministra María Dolores de Cospedal, Tarno ha recordado que el 30 de junio de 2004 el propio Federico Trillo, tras abandonar el Gobierno, pidió perdón a las familias por su sufrimiento tras las condenas a los militares por los errores en las identificaciones.

"Y también lo dijo Mariano Rajoy en televisión en 2009", ha añadido, precisando que en ambos casos las disculpas se produjeron "a título personal".

FUE "UNA SITUACIÓN TERRIBLE"

En ese programa, recogido por Europa Press, Rajoy admitió a preguntas de un ciudadano que el accidente del Yakovlev 42 había sido "una situación terrible" y que se unía a la petición de perdón que había hecho Trillo al año del siniestro.

Eso sí, el entonces jefe de la oposición quiso dejar claro que en aquel momento no había "ningún elemento de juicio" que dijera que Trillo había tenido "una responsabilidad en los fallos" y defendió que siguiera en política. "Por un error se puede dejar el cargo, pero no por eso va a quedar inhabilitado por los siglos de los siglos. Yo al menos, no lo veo así", apostilló.

De hecho, Trillo continuó de diputado del PP con Rajoy en la oposición y en 2012, tras la vuelta de los 'populares' al Gobierno, el exministro fue nombrado embajador en el Reino Unido.

UPN CELEBRA LA ACTITUD DE DEFENSA

En la comparecencia de Cospedal de este lunes, quien ha pedido perdón a las víctimas ha sido el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador, quien cree que no ha estado "a la altura" de su compromiso e ilusión.

Salvador ha dado la bienvenida a la asunción de responsabilidades por parte de Defensa, pese a reconocer que en su día éste no fue gestionado "de la mejor manera". "Pero tampoco creo que fue por mala fe", ha apostillado.

Eso sí, se niega a "participar en la operación de linchamiento contra nada ni contra nadie", y de hecho, ha denunciado que algunos partidos se den "golpes en el pecho" en defensa de las Fuerzas Armadas mientras piden reducir costes en el Ministerio de Defensa, exigen expulsar a los militares de sus territorios o rechazan ir al desfile del 12 de octubre.