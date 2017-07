PP asegura que con la factura surgida en el caso Púnica el Grupo Municipal del partido en Córdoba pagó un estudio

Así lo ha afirmado en rueda de prensa Fuentes al ser preguntado por la posibilidad de que PP de Córdoba cargase gastos de la campaña electoral de 2008 en Andalucía a una constructora en concepto de estudios sociológicos, según se desprende de unos correos electrónicos, en los que aparece como remitente el actual portavoz municipal del PP, José María Bellido, y que han sido incorporados al sumario del caso Púnica que investiga la Audiencia Nacional, correspondiendo a un periodo en el que el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, era presidente del PP cordobés.

Ante esto, Fuentes, quien ha aclarado que él no era edil del Ayuntamiento de Córdoba en 2008, ha dicho que no duda, "en absoluto", de sus compañeros de partido que sí eran concejales entonces, lo que le ha llevado a subrayar que "el trabajo se ha hecho", no pudiendo precisar si aún lo conserva el Grupo Municipal del PP, pues "han pasado diez años".

Lo que aún se conservan, según ha recordado Fuentes, son las facturas, cheques y órdenes de pago que evidencian, según ha insistido, que el estudio se hizo y que el PP lo pagó, ya que "nadie regala nada, y si tu pagas es porque se ha hecho el trabajo", añadiendo que el hecho de que se cambiase la fecha de pago de una factura para después de las elecciones generales y andaluzas de 2008 "no significa que se amañase nada", sino solo que se pospuso el abono.

El viceportavoz municipal popular ha aclarado que, en cualquier caso, el Grupo Municipal del PP pagó en 2008 por "trabajos sociológicos, no electorales, de los que hacen todos los grupos en su día a día para mejorar su gestión" y, a este respecto, ha afirmado que él no va a "dudar de la honestidad" de sus compañeros.

Por otro lado, respecto a la petición de Ganemos Córdoba de que, a raíz de la aparición de los citados correos en el marco de la Púnica, se abra una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Córdoba sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Córdoba, Fuentes ha puesto en duda la "autoridad moral" que tiene dicho grupo municipal para pedir la comisión, cuando se opuso a la que solicitó Cs que se abriera para investigar "el viaje a Bombay" promovido por el Córdoba CF y el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU).

RESPUESTA A LA ALCALDESA

También se ha referido Fuentes a las declaraciones de la alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, quien, en relación con este mismo asunto, dijo este martes "lamentar que el Partido Popular haya colocado a la ciudad de Córdoba en ese mapa nacional de la corrupción", a lo que el vicportavoz municipal del PP ha respondido que, "ni el PSOE, ni la propia alcaldesa de Córdoba, pueden dar lecciones morales a nadie", y "el único mapa que debería preocupar a la señora Ambrosio es el de gestión de la ciudad y de creación de empleo para los cordobeses".

En cuanto a la creación de empleo, Fuentes ha opinado que "el cogobierno" de PSOE e IU en el Ayuntamiento "está perdiendo herramientas que otras instituciones públicas están poniendo al alcance de la ciudad, como es el caso de la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), previstas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tiene en marcha el Gobierno de España y al que ni siquiera se ha acogido" el Consistorio, aunque sí la Diputación de Córdoba, siendo Córdoba y Cádiz las únicas capitales de provincia andaluzas que no habrían optado a esta financiación europea para promover el empleo juvenil.

En cuanto a supuestos casos de corrupción, la alcaldesa, según ha señalado Fuente, "antes de dar lecciones a nadie, debería de mirar el circo que tiene liado en su casa, donde tiene a varios presidentes de la Junta de Andalucía imputados, compañeros de partido, de candidatura electoral y representantes de fundaciones vinculadas al PSOE que se sientan en el banquillo, y casos de más responsables socialistas y ex alcaldes en la provincia".

Por todo ello, Fuentes ha pedido, finalmente, que se haga "un ejercicio de responsabilidad y prudencia" por parte de todos, además de respeto al ámbito en el que son tratados los temas.