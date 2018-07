El PP, tras la decisión alemana sobre Puigdemont, recalca que "en Europa no puede haber santuarios políticos"

Así se ha pronunciado Puigdemont en el Congreso al ser preguntado sobre la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de entregar al expresidente catalán para que sea juzgado por un presunto delito de malversación de fondos públicos, descartando el cargo de rebelión, una resolución que sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana.

"Respetamos las decisiones judiciales nos gusten o no y en este caso no gusta nada", ha reconocido el dirigente 'popular', incidiendo en que "en Europa no puede haber santuarios políticos que permitan que alguien que se salta la ley se la pueda saltar impunemente".

En este sentido, ha pedido al Gobierno retome la idea del Ejecutivo de Mariano Rajoy de impulsar medidas para "mejorar" el sistema de la euroorden, de manera que "prevalezca siempre la interpretación que de los hechos y la adecuación de los mismos al tipo penal correspondiente haga el juez que conoce de la causa en origen".

Así, según el portavoz adjunto del Grupo Popular, se evitarían "estas zonas de impunidad e inmunidad que puede haber en algunas zonas de Europa".